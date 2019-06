Una Vita, anticipazioni spagnole: il generoso gesto di José

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera di Canale 5 Una Vita svelano che nuovi emozionanti colpi di scena accadranno tra i protagonisti di Acacias, dove convivono due mondi paralleli, quello dei domestici e dei ricchi proprietari dell’elegante condominio, dove si intrecciano gioie e dolori, ma anche intrighi e tradimenti.

Ramon dopo essersi tranquillizzato per la liberazione della figlia, decide di non proseguire con investimenti nella banca americana, una decisione presa nonostante le rassicurazioni circa la solidità della banca. Una decisione presa anche in considerazioni dei tanti sospetti che l’uomo ha sempre nutrito nei confronti degli investimenti proposti.

Il genoroso gesto di José

Il Palacios, inoltre, avrebbe il grande desiderio di poter vivere la sua storia d’amore alla luce del sole potendo così corteggiare Carmen anche davanti agli altri. Fermo nella sua decisione e confidando nella forza dei suoi sentimenti, RAmon decide di chiedere il permesso alla donna di poterlo fare.

Mentre ci si domanda quale sarà la risposta, l’attenzione dei telespettatori si sposterà su un’altra emozionante vicenda che vedrà protagonista Augustina. Fabiana è ancora molto perplessa e addolorata per quanto confidatole da Agustina; la donna infatti sembra che sia molto arraabbiata contro Ursula Dicenta, che sapeva già delle condizioni di salute della loro coinquilina.

La perfida Ursula, non si smentisce neanche in questa occasione, infatti nonostante fosse a conoscenza di tutto s’è guardata bene dal condividere le sue informazioni con le altre. Agustina nel giro di poco tempo si aggraverà molto, le sue condizioni di salute diverranno talmente gravi da portare necessariamente la donna ad essere ricoverata in ospedale.

Nel frattempo José valuta l’opportunità di fare un investimento nella banca americana, questo per cercare di risollevare le condizioni economiche della sua famiglia, che non sono proprio delle migliori. A tal fine, Alfredo presterà del denaro al giovane per fare il suo investimento; un gesto che sicuramente cela un secondo fine.