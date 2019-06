Una Vita, anticipazioni spagnole: il complotto di Blanca contro Ursula

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera di Canale 5 “Una Vita” – in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì dalle 14,10 subito dopo Beautiful mentre il sabato su Rete 4 con un doppio appuntamento in prima serata a cui si aggiunge l’appuntamento in streaming su Mediaset Play – svelano che momenti di alta tensione accadranno in calle Acacias in particolar modo a Villa Alday.

La narrazione delle prossime puntate che verranno trasmesse in Italia nei prossimi mesi, si concentrerà molto sulle vicende legate al rapimento del piccolo Moises, figlio di Blanca e Diego. La situazione precipiterà nel momento in cui la giovane figlia di Ursula si renderà conto del terribile piano messo in atto dalla madre per farle credere di aver avuto una bimba poi deceduta dopo il parto.

Ursula sequestrata da Blanca

La storytelling è destinata però a cambiare del tutto nel momento in cui Diego, grazie ad ad un prezioso indizio fornitogli dalla domestica, riuscirà ad entrare nell’edificio in cui la perfida Dicenta ha rinchiuso Moises. Proprio in quel luogo il giovane figlio del gioielliere ritroverà un indizio prezioso che gli farà capire che il piccolo Moises è vivo. cioè il richiamo degli angeli che lui è Blanca avevano preparato proprio per il piccolo nascituro.

Appresa l’incredibile notizia Diego comunicherà a Blanca tutte le novità, quindi per la giovane sarà sempre più chiaro capire l’ordito della madre che in tutto questo si è fatta aiutare dalla religiosa Cristina Novoa. Blanca però ha deciso di passare al contrattacco continuando a fare finta di niente e rimanendo a vivere ad Acacias nel tentativo di spiare più di da vicino la madre.

La giovane Dicenta però cercherà di fermare Ursula per sempre, infatti dirà alla madre di voler far visita per l’ultima volta alla tomba della sua erede, quindi spingerà la Dark Lady ad entrare nell’edificio funebre degli Alday e con uno stratagemma fa perdere i sensi alla madre dopo averla colpita sul capo.

Al suo risveglio la Dicenta si troverà davanti a Blanca che si scaglierà contro l’arcigna madre, pretendendo di sapere da questa dove si trova il piccolo Moises. La Dark Lady però è intenzionata a portare avanti le sue bugie quindi consiglierà a Blanca di farsi curare, nel frattempo Samuel e Diego preoccupati per Blanca e la madre, sporgeranno una regolare denuncia alla Guardia civile per cercarle.