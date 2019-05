Una Vita, anticipazioni spagnole: i Palacios costretti a mentire per aiutare Antonito

Le anticipazioni delle puntata spagnole della popolare soap opera di Canale 5 “Una Vita” svelano che Ramon non è intenzionato a vedere e vedere morire suo figlio, così arriverà al punto di inventarsi delle bugie, mentre Genoveva si accorgerà del tentativo di Ursula di intrufolarsi nella sua casa, ma la sua reazione non sarà delle migliori.

Il sequel della narrazione della soap opera scritta da Aurora Guerra vedrà quindi come protagonista Ramon Palacios, che è stravolto dalla notizia che Antonito è stato chiamato a combattere nella guerra del Rif; una notizia che ha fatto quasi svenire Lolita e creato non poche paure in Ramon, che teme per la vita del figlio.

Le bugie dei Palacios

La paura che Antonito possa morire in guerra porterà Palacios a fare un gesto estremo, cioè quello di fingere di avere dei problemi di salute affinché il figlio fosse esonerato dall’andare in guerra. A verificare l’effettiva drammaticità e gravità dei provlemi di salute di Ramon sarà un ispettore che però dopo la visita a Ramon avrà non pochi dubbi e sospetti.

Nel mentre che Antonito e Lolita decidono un piano per ingannare l’ispettore, questi arriva inaspettatamente a casa Palacios, e dopo aver visitato Ramon, si rende conto che la situazione è ben lontana da come è stata rappresentata dai Palacios. A questo punto per Antonito non ci sarà più scampo e sarà costretto ad indossare la divisa.

Nel frattempo Genoveva, rincasando, si accorge che la Dicenta ha tentato di intrufolarsi nella sua dimora, così la manda via in malo modo. Augustina racconterà alle altre domestiche di essere in grandi difficoltà, poiché é stata cacciata dalla casa in cui abitava con Lucia. Donna Susana nutrirà dei sospetti sulla relazione tra Ramon e Carmen, un rapporto che va oltre la semplice amicizia e cortesia. Ma alle domande fatte alla domestica, questa negherà ogni cosa.