Una Vita, anticipazioni spagnole: Flora avvelena Pena

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera Una Vita – in onda i giorni alle ore 14:10 subito dopo Beautiful su Canale 5 – svelano che la proprietaria de La Deliciosa, Flora, teme di aver avvelenato Pena. L’ingresso di Pena, cioè il vero Inigo Cervera, apporterà molta comicità nella narrazione che sarà incentrata su Flora e il falso Inigo.

I due fratelli Cervera, approfittando di una momentanea amnesia del vero Inigo assumeranno nella loro pasticceria il giovane al fine di tenerlo sotto stretta osservazione. In questo modo potranno capire quando e se il giovane riacquisterà la memoria, quindi diventare per loro una vera e reale minaccia.

Flora avvelena Pena

Gli spoiler iberici rivelano che Pena, giorno dopo giorno, dimostrerà di avere una grande abilità ai fornelli, tanto che le clienti vorranno provare le sue prelibatezze. A questo punto Flora incomincerà a provare una certa gelosia nei riguardi del vero Inigo, insisterà a cucinare anche se i suoi dolci saranno sicuramente meno buoni rispetto quelli dell’uomo.

Flora, si sa, è una donna piuttosto sbadata, dunque un giorno, per errore, utilizzerà al posto dello zucchero a velo il veleno per topi. Il primo a gustare il dolce preparato da Flora sarà proprio Pena, che neanche a dirlo nel giro di poco accuserà degli strani dolori, quindi inizierà a vomitare. Il cameriere incomincerà ad avere crampi allo stomaco così come una preoccupante sonnolenza che lo porterà a dormire per parecchi giorni.

La proprietaria de La Deliciosa si renderà conto di ciò che ha combinato e dopo aver raccontato la verità al fratello Inigo si preoccuperà di essere diventata un’assassina. Flora quindi decide di andare a trovare il vero Inigo nel suo alloggio e lo troverà vivo e vegeto. Alla base di tutto ciò c’è c’è un grandissimo malinteso, poiché Pena sembra non aver mangiato realmente la torta, che aveva un odore ed un sapore bruttissimo, ma solo di averlo fatto credere a Flora; a quel punto la donna tirerà un sospiro di sollievo e continuerà comunque ad essere sospettosa nei confronti del vero Inigo, considerandolo comunque una minaccia per se e per il fratello.