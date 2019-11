Una Vita, anticipazioni spagnole: fine di un incubo per Rosina e Susana

La soap opera spagnola “Una Vita” continua ad appassionare il pubblico televisivo con le intricate vicende degli abitanti di calle Acacias 38, un ricco condominio madrileno dove coesistono due mondi paralleli, cioè quello della classe più povera dei domestici e quella dei loro ricchi datori di lavoro.

La Rubio e la Seler saranno presto protagoniste di una turpe vicenda, che le vedrà persino vittime di un ricatto da parte di un uomo senza scrupoli, che si approfitterà della loro onestà. Le due donne, come sappiamo, stanno seguendo con passione e grande interesse una scuola d’arte, dove però è successo un inaspettato colpo di scena, cioè quello dell’improvviso malore, quindi apparente decesso del modello Alexis.

Rosina e Susana scoprono la verità su Alexis e Venancio

Le due amiche preferiranno scappare, piuttosto che essere coinvolte in uno scandalo e proprio questa decisione che le metterà nei guai. Venancio si metterà presto sulle loro tracce e cercherà di minacciare le due signore di Acacias, estorcendo loro del denaro. Dopo l’ennesima escalation di violenza subita, le due donne decideranno quindi di scendere a compromessi e pagare pur di mettere a tacere la faccenda ed evitare la galera.

Nel frattempo però Susana farà una scoperta a dir poco clamorosa, poiché durante una passeggiata per le vie di Acacias s’imbatterà in un cartellone pubblicitario, dove c’è anche la foto di Alexis. Incuriosita dal cartellone, Susana si avvicinerà e leggerà che l’uomo, in realtà attore, farà parte di uno spettacolo che andrà in scena la stessa sera.

La Seler rimarrà quindi stupita nell’apprendere che non solo Alexis non è morto, ma che sia lei che la Rubio sono state truffate. Per la sarta e la moglie di Liberti si prospetta così la fine di un incubo. Le due donne sono intenzionate a vederci chiaro in questa faccenda, così decidono di andare allo spettacolo di Alexis, ma non sanno che anche Liberto e don Ramon le seguiranno.

Sia il Seler che il Palacios non tarderanno a comprendere che Rosina e Susana si sono messe nei guai, ed ora è arrivato il momento di aiutarle a fare chiarezza sui fatti, assicurando alla giustizia i due truffatori. Per non essere riconosciute da nessuno Susana e Rosina saranno costretta a camuffarsi, ma alla fine scopriranno che Alexis è vivo e tireranno un sospiro di sollievo.

Ma per i due truffatori non sarà lo stesso, infatti mentre Alexis sarà assicurato alla giustizia, si apprenderà anche che don Venancio è in realtà un abile truffatore. Dopo aver appreso la verità, Rosina si sentirà in dovere di scusarsi per tutte le bugie dette al marito Liberto, ma anche per aver sottratto il denaro dai fondi dei giacimenti delle miniere d’oro che gestisce insieme a don Ramon.