Una Vita, anticipazioni spagnole: Eva e Nacho arrivano ad Acacias 38

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera “Una Vita” – in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14,10 circa su Canale 5 subito dopo Beautiful, il sabato in prima serata su Rete 4, in streaming su Mediaset Play – svelano che due nuovi e sorprendenti ingressi caratterizzeranno i futuri appuntamenti di Acacias 38.

Gli spoiler iberici rivelano infatti che nel corso dell’episodio 783 della soap, i telespettatori potranno fare la conocenza di due nuovi personaggi, ovvero quello di Eva, impersonato da Ariana Bruguera, e del piccolo Nacho, che interpreteranno rispettivamente il ruolo della moglie e del presunto figlio del falso Iñigo Cervera.

Eva e Nacho arrivano ad Acacias

Stando alle anticipazioni che arrivano dalla Spagna, Iñigo e Flora scopriranno che Peña non ha detto la verità circa la sua amnesia, infatti l’uomo ricorda perfettamente di essere il vero Cervera.VIl vero Inigo ha un piano diabolico, infatti, vuole incastrare i due pasticceri per un furto di una divinità indiana, cosa che invece è stata fatta proprio da lui.

Capito lo sporco gioco del giovane, i fratelli giocheranno d’anticipo e riveleranno a tutti la vera identita di Pena. Da quel momento il giovane sarà costretto a prendersi la gestione della pasticceria, ma anche difendersi da un giovane indiano che lo perseguita per il furto della divinità. Inigo non sembra disposto ad aiutare Pena, piuttosto è sempre più deciso a lasciare Acacias insieme a Leonor e Flora.

Il giorno della partenza, però, succede qualcosa di inaspettato, infatti, Iñigo si imbatterà in Eva e Nacho. La donna chiamerà Ignacio per nome, e dopo gli presenterà il bambino che ha portato con lei, dicendo che quello è il figlio avuto dal loro amore. Ad assistere alla scena ci sarà anche Leonor che si abbandonerà allo sconforto più totale.

Mentre la giovane Hildago se ne andrà da Acacias in lacrime, il pasticcere rifiuterà il piccolo Nacho, dando l’impressione di non riconoscerlo come suo figlio, quindi riserverà un trattamento piuttosto spiacevole nei confronti di Eva, chiedendole per quale motivo si sia fatta viva proprio ora.