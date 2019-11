Una Vita, anticipazioni spagnole: emergenza ad Acacias per una grave epidemia. Telmo e Lucia si riavvicinano

Le anticipazioni delle puntate spagnole di “Una Vita” rivelano che Lucia e Telmo sono destinati a riavvicinarsi, quindi lavorando fianco a fianco per una causa comune, i due giovani e belli protagonisti di Acacias 38 riusciranno a ripianare le loro incomprensioni, quindi rinconciliarsi, regalando così un nuovo scandalo nel quartiere.

A causa di un’epidemia di influenza – che i telespettatori italiani vedranno nelle puntate messe in onda solo tra qualche settimana – mentre padre Telmo metterà a disposizione la propria casa per ospitare alcuni ammalati, Lucia si metterà subito a disposizione per aiutare come possibile chi ha bisogno.

Telmo e Lucia si riavvicinano per una nobile causa

Felipe metterà al corrente Celia della grave inondazione che distrutto il quartiere Hoyo – dove è cresciuto il figlio adottivo Tano -; una situazione graivssima che porterà gli Alvarez Hermoso ad offrire immediatamente il loro aiuto. Anche il sacerdote di Acacias, padre Telmo, offrirà i localic della parrocchia come rifugio di emergenza.

La situazione di emergenza creatasi ad Acacias sarà quindi l’occasione del riavvicinamento dei due, che non si erano più rivolti la parola da quando furono trovati seminudi su un giaciglio in un eremo disabitato, dove Telmo aveva portato Lucia per rivelarle i veri intenti di Samuel. A causa delle inondazioni, tra gli abitanti di Hoyo si sta diffondendo anche una grave forma di influenza.

La giovane Alvarado cerca di essere d’aiuto agli abitati di Hoyo annunciando di voler donare parte della sua immensa eredità per la ricostruzione del quartiere; una notizia che preoccupa Samuel, mal disposto a perdere parte del patrimonio della sua futura moglie. Samuel farà quindi leva sull’avvocato per far ragionare Lucia, quindi a non impiegare buona parte dei suoi averi per la nobile causa.

Samuel, messo alle stretta, dovrà cercare l’aiuto del priore per far arginare l’influenza che ancora Telmo ha nei confronti della Alvarado. Espineria ricorderà quindi a Telmo che è ritornato ad Acacias solo per sedurre Lucia, quindi creare i presupposti di un nuovo scandalo, tale da portare la donna a rinunciare per sempre alla sua eredità.