Una Vita, anticipazioni spagnole: Elvira in dolce attesa dopo la fuga in Italia

Arrivano dalla Spagna i nuovi attesissimi spoiler delle nuove puntate della soap opera di Canale 5 “Una Vita“, che rivelano un inaspettato colpo di scena che riguarderà Simon e Elvira, due tra i protagonisti più amati e seguiti della popolare serie tv che con le loro vicende hanno appassionato il pubblico televisivo.

Dopo tanti dolorosi lutti, intrighi e perfide strategie, ad addolcire il sequel della narrazione sarà la dolce notizia della storia d’amore tra Simon e Elvira, che non solo decideranno di fuggire lontano dalla Spagna, ma vedranno presto la loro vita cambiare radicalmente, perché saranno allietati dall’arrivo di un bambino.

La gravidanza di Elvira

Il sequel della narrazione della popolare soap opera “Una Vita” vedrà quindi una pagina dedicata alla dolce attesa di Elvira, che insieme a Simon deciderà di fuggire in Italia. L’atetsa di un bambino riempirà di gioia anche la nonna Susana, rimasta invece nel ricco quartiere madrileno di Acacias.

Le anticipazioni spagnole svelano che la morte di Adela cambia radicalmente la vita dei due amati protagonisti della soap opera, infatti Simon e Elvira non riusciranno più a nascondere i loro sentimenti, così decideranno di lasciarsi definitivamente alle spalle la loro vita in Spagna per iniziarne una nuova lontano da tutto e da tutti.

Abbandonare la fragile Adela però non si rivelerà per loro la decisione più giusta, perché gli spoiler svelano che i due amanti si imbatteranno nei sicari inviati dalla moglie di Arturo Valverde, che scoperte le intenzioni della coppia di abbandonare il Paese, deciderà di fermarli, eliminando così una volta e per tutte il suo acerrimo nemico Simon.

Una vendetta che però non arriverà a realizzarsi, poiché sarà proprio Adela a pagarne le conseguenze. La donna, infatti, si metterà sulle tracce dei due amanti e sarà presente all’agguato teso dai killer di Valverde contro Simon ed Elvira. Nell’estremo tentativo di proteggere il marito, Adela rimarrà uccisa da un proiettile.

L’ultimo desiderio di Adela sarà quello di chiedere a Simon e Elvira di fuggire in Italia e proseguire così la loro vita, cosa che la coppia farà. Ed è proprio in Italia che Elvira scoprirà dopo poco tempo dalla morte di Adela, di essere in dolce attesa. Un finale felice per una coppia che ha vissuto dei momenti davvero difficili, dovuti alla differenza sociale ma anche alla finta morte della Valverde.