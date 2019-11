Una Vita, anticipazioni spagnole: El Adonis evade, Carmen rischia la morte

Le prossime puntate della soap opera “Una Vita” assicureranno numerosi colpi di scena e protagonista della narrazione sarà. tra le altre, anche la domestica di casa Alday, Carmen Sanjurio, un personaggio molto amato dai telespettatori che apprezzano la compostezza, l’eleganza e la saggezza della donna, che ha sempre una buona parola in ogni occasione.

Dopo l’arrivo del figlio Raul, la Sanjurio se la dovrà vedere anche con il ritorno del perfido marito ad Acacias. L’uomo si presenterà a tutti come El Adonis, spacciandosi coì per il cugino della domestica. Purtroppo l’arrivo di Javier – questo il vero nome del marito di Carmen – in città provocherà una serie di spiacevoli eventi, tra cui anche il ferimento del figlio della coppia, Raul.

El Adonis fugge dalla prigione

Gli anni passati in carcere non hanno certo fatto bene all’uomo, visto che appena uscito è andato a cercare la moglie solo per obbligarla a diventare sua complice e derubare il giovane figlio del gioielliere di Acacias. La narrazione futura sarà quindi destinata ad un’escalation di momenti adrenalinici, imperdibili, durante i quali anche Carmen rischierà di perdere la vita.

La Sanjurio sarà minacciata dal consorte e pur di liberarsi in fretta di lui lo aiuterà ad accedere alla ricca residenza del suo padrone. Qualcosa però non andrà per il verso giusto, infatti l’accorta Fabiana si accorgerà degli strani comportamenti della sua coinquilina, quindi deciderà di approfondire, facendo una serie di domande a Carmen.

La donna, piena di rimorsi e sensi di colpa, deciderà di confidarsi con Fabiana, quindi la domestica di casa Palacios deciderà di nascondersi in un angolo della casa di Samuel il giorno del furto organizzato da El Adonis e Raul. Da questo momento la narrazione si farà sempre più avvincente, poiché El Adonis cercherà di uccidere la moglie, ma sarà Raul a prendersi la pallottola al suo posto.

Grazie al pronto intervento delle guardie, El Adonis sarà assicurato alla giustizio e riportato in carcere. Le guardie, allertate, arriveranno giusto in tempo per scongiurare il peggio. Vedremo che Fabiana mentirà alla polizia, scagionando completamente Raul. Dopo aver appreso di quanto accaduto in casa sua, Samuel incomincerà a nutrire seri sospetti sulla sua domestica.

Le condizioni di salute di Raul peggioreranno di giorno in giorno, a causa di una brutta infezione. Nel frattempo Alday ritornerà sui suoi passi e chiederà scusa alla domestica. Ma la giovane donna dovrà vedersela ora con l’arrivo di una brutta notizia che le porterà il commissario Mendez: El Adonis è evaso di prigione.

Per paura che l’uomo possa ritornare ad Acacias per vendicarsi, la domestica si chiuderà in casa con il figlio. Dopo qualche giorno Mendez andrà nuovamente da Carmen per informarla che il marito è morto durante un tentativo di fuga. Ma sarà veramente così oppure l’uomo ha inscenato la sua morte?