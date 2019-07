Una Vita, anticipazioni spagnole: Diego trova il cadavere del padre

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera “Una Vita” – in onda dal lunedì al venerdì alle 14,10 circa subito dopo Beautiful su Canale 5, il sabato in prima serata su Rete 4, mentre in sreaming su Mediaset Play – svelano che il figlio del gioielliere, Diego Alday, farà una sconvolgente scoperta, una cosa che cambierà la vita di molti ad Acacias.

Nelle prossime puntate di “Una Vita” le vicende legate alla famiglia Alday continueranno a tener banco, tra inrighi e gli inevitabili colpi di scena, che sembrano non mancare mai nel ricco quartiere madrileno, cornice di grandi amori, ma anche di perfidie e omicidi, tra i tanti anche quello riguardante il padre di Samuel e Diego.

Diego ritrova il cadavere del padre

Il più grande dei fratelli Alday è sempre più impegnato nel ritrovamento del figlio Moises, tolto a Blanca con l’inganno dalla perfida madre Ursula; il figlio del gioielliere apprenderà da Riera che il piccolo non è lontano da Acacias, dunque deciderà di cercarlo da solo, per evitare false speranze in Blanca.

Diego quindi si recherà nel luogo a lui indicato, ma al posto del figlio farà una sconcertante scoperta; i locali dove è entrato sono infatti maleodoranti, e dopo aver perlustrato a fondo il luogo, ritroverà il cadavere di un uomo adulto, ormai in stato di decomposizione. Diego è determinato a scoprire l’identità di quell’uomo.

Il ragazzo quindi si metterà a frugare tra gli indumenti del cadavere e scorpirà che si tratta di suo padre Jaime. Fino a quel momento Diego era convinto che il padre avesse lasciato la città volontariamente, quindi il ragazzo cadrà nella disperazione più totale, che aumenterà nel momento in cui ritroverà vicino al corpo del padre un fermacarte con la sigla “S.A.” cioè le iniziali del fratello Samuel. Per sapere cosa succederà a questo punto tra i fratelli Alday, non ci rimane che aspettare le prossime puntate di “Una Vita”.