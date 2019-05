Una Vita, anticipazioni spagnole: Diego minaccia di morte Samuel

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera “Una Vita” – in onda tutti i giorni alle 14,10 subito dopo Beautuful su Canale 5 – svelano che nuovi clamorosi colpi di scena movimenteranno la tranquilla vita degli abitanti del maestoso condominio di calle Acacias, dove si contrappongono due mondi paralleli, quello dei domestici e dei ricchi proprietari.

Gli spoiler spagnoli rivelano che Diego sarà sul punto di uccidere il fratello Samuel, per fuggire insieme alla figlia della Dicenta. Il giovane, sfuggito alla polizia, farà ritorno in città per liberare Blanca dal marito e dalle grinfie dell’arcigna madre; per questo il figlio del gioielliere chiederà aiuto a Felipe.

Diego contro Samuel

L’avvocato accetterà la proposta di Diego e escotgerà un piano per far rimanere Blanca da sola a casa nel momento in cui Diego andrà a prelevarla; un piano in cui sarà prezioso l’aiuto di Trini e Celia. Qualcosa però non va nel verso giusto e Samuel troverà Diego a casa insieme a Blanca.

Il più grande degli Alday non esiterà a quel punto a puntare una pistola contro il fratello, dimostrando di essere ancora una volta pronto a tutto pur di vivere la sua storia d’amore con Blanca. I due protagonisti di “Una Vita” riusciranno a fuggire grazie all’aiuto di Leonor, che riuscirà a farli arrivare a villa ALday, dove troveranno un rifugio sicuro.

Samuel, nel frattempo, avviserà la polizia non appena saputo il luogo in cui Diego si nasconde con Blanca. Le guardie si dirigeranno verso villa ALday, da doce Diego riuscirà a fuggire, menre Blanca farà nuovamente ritorno a casa con il giovane Alday. Ma Diego non si arrenderà e tornerà nuovamente ad Acacias per far fuggire Blanca.

Sarà Felipe ad aiutare Diego in questo intento; l’uomo sarà aiutato dalla moglie per allontanare Ursula da casa, quindi dare tempo a Diego per introdursi a casa di Samuel. Il tutto avverrà il giorno delle celebrazioni della festa dell’assunzione, ma Samuel ritornerà prima da un viaggio di lavoro e troverà Diego a casa. Diego a quel punto, messo alle strette, punterà una pistola contro il fratello, ma premerà il grilletto?