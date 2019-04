Una Vita, anticipazioni spagnole: Diego dice a Blanca del tradimento con Huertas

Gli spoiler delle puntate spagnole della soap opera di successo di Canale 5 “Una vita” svelano Blanca lascerà Samuel, pronta per iniziare una nuova love story con Diego, che sarà ancora vittima delle macchinazioni e dei tranelli di Ursula, che farà credere al giovane di essere ancora affetto da mercurialismo, quindi prossimo alla morte.

Proprio per questo motivo il giovane tenterà in tutti i modi di allontanare Blanca, ma la ragazza non lo abbandonerà. Diego per raggiungere il suo intento sarà quindi costretto a mentire, dicendo a Blanca di averla tradita, una notizia che lascerà senza parole la ragazza, tanto che deciderà prima di andar a vivere con Leonor, poi con Ursula.

Le bugie di Diego per allontanare Blanca

Le puntate spagnole di “Una Vita” svelano quindi che Blanca tornerà a vivere con la perfida Ursula, con loro andrà a vivere anche Alday, che risveglierà dopo il coma, ma che soffrirà molto per la presunta malattia di Diego. Il ragazzo partirà presto per i giacimenti di Ramon, dove avrà il compito di sedare la rivolta degli operai.

La convivenza tra Samuel e Blanca non sarà felice, infatti i rapporti tra i due saranno sempre molto tesi. Nonostante Ursula tenti in tutti i modi per far riappacificare la coppia, Samuel arriverà all’amara conclusione che l’amore di Blanca per Diego è superiore a quello che la ragazza prova per lui.

Pur di far tornare il sereno tra i due, la Dicenta dirà a Samuel che solo uccidendo Diego, Blanca sarà libera di amarlo. La Dicenta vorrebbe infatti attribuire la morte di Diego alle rivolte degli operai, un progetto criminale che troverà il consenso di Samuel? Il giovane si maccherà di un omicidio per amore della sua Blanca? Intanto le anticipazioni spagnole di “Una Vita” svelano che la giovane Leonor si innamorerà di un nuovo arrivato nel quartiere madrileno di Acacias.