Una Vita, anticipazioni spagnole: Cristina confessa, Ursula contro tutti

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - La perfidia di Ursula Dicenta mi fa davvero paura, perché per quale motivo questa donna possa nutrire tanto odio e cattiveria non solo nei confronti dell'umanità ma anche nei confronti dei suoi cari e di sua figlia Blanca. Chissà se nel proseguo della narrazione Aurora Guerra abbia previsto un percorso di redenzione pure per Ursula.