Una Vita, anticipazioni spagnole: Celia perde la ragione

In arrivo nuove avvincenti trame nella soap opera iberica Una Vita. Come raccontano le anticipazioni, Trini darà alla luce Milagros, una bella bambina che allietrà casa Palacios. Tuttavia, la Crespo inizierà a manifestare sintomi allarmanti, tanto da richiedere l’intervento immediato del medico. Dopo un’accurata visita, verrà diagnosticata a Trini una grave insufficienza respiratoria.

Celia si occuperà dell’amica, ma durante una crisi piuttosto violenta, Trini non ce la farà, perdendo tragicamente la vita. Ramon sarà disperato e la Alvarez Hermoso lo rassicurerà, promettendogli di occuparsi di Milagros. Tuttavia, la situazione le sfuggirà di mano. Celia comincerà a pensare che la bimba sia sua e ne sarà ossessionata.

A quel punto, Fulgencia proverà ad aprire gli occhi a Felipe riguardo gli strani comportamenti Celia, dicendogli di aver visto sua moglie allattare al seno Milagros. L’avvocato inizierà a preoccuparsi, temendo che la consorte abbia perso di nuovo la ragione.

Come raccontano le anticipazioni spagnole di Una Vita, le cose andranno sempre peggio. Celia, ormai fuori di sé, si recherà a casa Palacios e, dopo aver rapito la neonata, cercherà di portarla lontano dal padre. Ramon però si sveglierà in tempo e fermerà le intenzioni della moglie di Felipe. Dopo aver provato ad accoltellarlo, la signora Hermoso si getterà dal balcone.

Da questo evento in poi, Una Vita subirà un salto temporale, in seguito al quale troveremo di nuovo Felipe e Ramon a confronto. L’avvocato, in questa circostanza, saprà che cosa è realmente accaduto alla moglie. Fino al allora infatti, Felipe ha creduto che Celia si fosse tolta la vita in preda alla disperazione. Sarà un amaro boccone da digerire, tanto che l’uomo sfogherà tutta la sua rabbia su Ramon, aggredendolo fisicamente. Stando alle anticipazioni della soap opera iberica però, l’avvocato capirà che il Palacios ha agito a fin di bene e tra i due tornerà il sereno.