Una Vita, anticipazioni spagnole: Celia muore

Celia Alvarez-Hermoso (interpretata dall’attrice Inès Aldea) è uno dei protagonisti più amati della telenovela iberica Una Vita per via della sua dolcezza e bontà d’animo. Tuttavia, dopo un salto temporale che porta le scene della telenovela a 10 anni dopo, purtroppo l’amato personaggio di Acacias 38 subirà una tragica fine avvolta in circostanze misteriose e si dovrà dire per sempre addio all’amato personaggio.

A quanto si evince dalle puntate spagnole pare che la morte di Celia avverrà in casa Palacio dove la Alvarez-Hermoso si era recata per accudire la piccola Milagros, figlia di Ramon Palacio (interpretato da Juanma Navas) e sua moglie Trini (interpretata da Anita del Rey) ormai scomparsa da tempo.

Sulla morte di Trini si erano già insinuati dei dubbi e a tal proposito pare proprio che sia stata l’ossessione di Celia nei confronti della piccola dei Palacios che la porterannoo ad ammazzare la donna. A quanto pare Celia ormai al capezzale della donna sarà titubante nel somministrare una medicina alla moglie di Ramon lasciandola quindi morire davanti ai suoi occhi.

Della morbosità di Celia nei confronti di Milagros se ne erano già accorti suo marito Felipe (interpretato da Marc Parejo) e Ramon e pare che proprio mentre la donna si era introdotta di nascosto in casa Palacio armata di un coltello per rapire la bambina, venga poi ritrovata improvvisamente per terra lungo le vie di Calle Acacias ormai morta.

Ramon verrà accusato delle morte della donna e finirà in carcere rincuorato da suo figlio Antonito, tuttavia, non vi è la certezza che sia stato il Palacio ad ammazzare la donna e nel frattempo Felipe ormai scosso dalla morte della moglie, si darà all’alcol.

Una cosa però è certa, l’attrice ha dato l’addio alla telenovela con un post sul suo profilo Instagram salutando per sempre il suo personaggio e tutta Calle Acacias.