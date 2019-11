Una Vita, anticipazioni spagnole: Celia, Felipe e padre Telmo rischiano la vita

Una grave epidemia colpirà molto presto gli abitanti del ricco quartiere madrileno, tra i tanti ad essere colpiti anche gli Alvarez Hermoso, che saranno aiutati da padre Telmo. Il sacerdote, però, contrarrà anche lui il temuto virus che ha mietuto tante vittime tra gli abitanti di Hojo, facendo così preoccupare Lucia.

Le anticipazioni delle puntate spagnole della soap Una Vita svelano che molto presto la moglie di Felipe, Celia, si metterà a disposizione per aiutare gli abitanti di Hoyo arrivati in parrocchio, dopo l’epidemia scoppiata nel loro quartiere. Molto coraggiosamente, Telmo, Lucia e Celia si occuperanno di loro, mettendo però a rischio la loro stessa vita.

Celia, Felipe e Telmo in quarantena

Nel corso di un ricevimento, la cugina della Alvarado perderà i sensi, cadendo per terra. Le condizioni di salute della donna appariranno sin da subito molto gravi, a tal punto che si penserà il peggio. Nel frattempo Samuel, dopo aver chiesto a Lucia di diventare sua moglie, riceverà un due di picche, poiché saggiamente la Alvarado deciderà di non dare una risposta immediata al gioielliere, preferendo occuparsi della cugina.

Il dottor Quilles, dopo aver visitato Celia, non darà molte speranze circa una rapida ripresa della donna, gettando nella disperazione Felipe e gli abitanti di calle Acacias 38. Celia è così messa in quarantena, rimanendo sola con la sua malattia. Nonostante il monito del medico, elipe rimarrà al fianco della moglie, mentre Lucia, dopo una serie di rimostranze, sarà convinta da Samuel a lasciare la casa degli amati parenti, per trasferirsi qualche giorno da lui.

La scelta dell’Alvarez Hermoso di rimanere al fianco della moglie non sarà proprio una buona idea, infatti nel giro di poco, anche l’uomo contrarrà il virus. Lucia cadrà nello sconforto più totale, quindi cercherà di entrare nell’appartemento per verificare se Lucia e Felipe siano ancora vivi, ma i vicini di calle Acacias glielo impediranno.

L’unico ad entrare nell’appartamento sarà padre Telmo, che si prenderà cura di Felipe e Celia. Con grande sorpresa e gioia di tutti, i due coniugi sono ancora vivi, così padre telmo gli somministrerà un farmaco che sembra abbia avuto degli effetti positivi tra gli abitanti di Hoyo. I risultati sugli Alvarez Hermoso non saranno quelli attesi.

Nel giro di poco anche Telmo non darà più segni di vita, così gli abitanti di Acacias temeranno il peggio per tutti e tre. Padre Telmo però si farà vivo tramite un bigliettino messo dietro la porta, ma quale sarà invece la sorte per Felipe e Celia?