Una Vita, anticipazioni spagnole: Casilda smaschera Higinio e Maria

La nuova storytelling di “Una Vita” sta vedendo come protagonista, oltra Lucia Alvarado, anche la giovane Casilda, che ha appreso dalla madre Maria di essere la figlia naturale di Maximiliano Hildago, l’ex marito di donna Rosina. L’arrivo in città della madre di Casilda e del finto dottor Baeza creano non pochi problemi agli abitanti di calle Acacias.

Le Hildago accetteranno la Escolano come una di famiglia, facendo di tutto per cercare di farla stare bene ed essere accettata dalla ricca borghesia della città, che mal digerisce invece i modi poco eleganti dell’ex domestica. Ben presto però le cose volgeranno al peggio per Maria, poiché la donna verrà smascherata e la verità verrà finalmente a galla.

Fabiana smaschera Maria, Higinio dice la verità a Casilda

Fabiana scopirà della relazione clandestina tra il medico e la sua domestica, così informerà subito donna Rosina. Casilda sarà sempre più pressata dalla richiesta della madre di lasciare al più presto la città, ma solo dopo aver preso l’eredità di Maximiliano. La giovane così chiederà a Rosina la sua parte di eredità.

Dopo una serie di vicissitudini Casilda cambierà idea sull’eredità, rifiutando così i soldi di Maximiliano. La decisione della giovane farà andare su tutte le furie Higinio, riversando così sulla figlia di Maria tutta la sua rabbia, fino al punto di dirle la verità, cioè che non è figlia di Maximiliano.

Casilda così apprenderà che Maria aveva ordito questo tranello per gli Hildago con il preciso intento di prendere parte della loro immensa ricchezza. La giovane non avrà quindi dubbi sul fatto di raccontare la verità a donna Rosina e Leonor, che nel frattempo denunceranno il dottor Baeza per aver finto di essere un medico.

Higinio e Maria fuggono da Acacias, ma prima di partire Maria svelerà a Casilda di non aver mai avuto dei rapporti intimi con Maximiliano. L’uomo, ai tempi, si faceva bello nel dire che aveva avuto dei rapporti con la sua domestica, ma questo non corrispondeva alla realtà. Il destino di Casilda ormai è segnato, per lei si riaprono le porte e le cucine di casa Hildago, dove l’aspetta la sua famiglia d’azione.