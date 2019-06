Una Vita, anticipazioni spagnole: Blanca torna tra le braccia di Samuel

Le anticipazioni della soap opera di successo “Una Vita” – in onda dal lunedì al venerdì alle 14, 10 circa subito dopo Beautiful su Canale 5, mentre il sabato in prima serata su Rete4 – mostrano che nuovi inaspettati colpi di scena sconvolgeranno la vita degli abitanti di calle Acacias, dove convivono due mondi paralleli, quello dei domestici e dei ricchi proprietari per cui lavorano.

La figlia di Ursula sarà totalmente plagiata dalla religiosa Novoa e quest’ultima, ricattata dalla Dicenta, riuscirà a far fare a Blanca tutto ciò che vorrà. Gli spoiler iberici rivelano inoltre che il giovane figlio del gioielliere dovrà subire impotente la decisione della sua amata, che nel frattempo farà un gesto del tutto inaspettato, cioè quello di tornare dal marito.

Blanca torna da Samuel

La giovane Dicenta è sempre più tormentata e preda dei sensi di colpa, oltre che dalla manipolazione psicologica di Cristina, che fa leva sui suoi sbagli per farla sentire perennemente in debito con la vita e con gli altri. Nella sua fase di profondo pentimento Blanca farà al cognato una richiesta inaspettata, un gesto fatto con lo scopo di poterlo allontanare da se e non cadere più così in tentazione.

La perfida dark lady non sembra essere soddisfatnell’aver sottratto il figlio di Blanca e sostituito con una neonata morta, la Dicenta vuole la sottomissione completa della figlia, dunque per raggiungere questo assurdo scopo chiama la religiosa Cristina, che con astuzia, abilità e senza un briciolo di compassione e pudore far credere a Blanca che tutto ciò che le è accaduto altro non è che il castigo divino.

Mentre Blanca è sempre più in preda alle sue debolezze e sempre più intenzionata a redimersi dai suoi peccati, Cristina convincerà la giovane a dedicare la sua vita alla preghiera, ma non solo. La giovane comunicherà a Diego non solo la decisione di volerlo lasciare per sempre ma anche quella di voler rifugiarsi in un convento.

Prima di arrivare a questo punto però Blanca farà un gesto inaspettato, infatti la giovane andrà dal marito Samuel, fino a quel momento sempre rifiutato e odiato, e si concederà a lui. Samuel rimarrà quindi molto sorpreso davanti alla proposta di Blanca di far l’amore con lui.