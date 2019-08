Una Vita, anticipazioni spagnole: Blanca pugnala al petto Samuel e scappa da Acacias

Le anticipazioni delle puntate spagnole di “Una Vita” rivelano che manca davvero poco all’uscita di scena di altri due personaggi molto amati dal pubblico televisivo e centrali nello storytelling, cioè quelli di Blanca e Diego, che decideranno di lasciare Acacias per vivere a Huelva, portando con loro anche il piccolo Moises, miracolosamente scampato a tentati omicidi e sequestri vari.

Il piccolo Moises sarà ancora una volta rapito dal perfido zio Samuel, che con la complicità di un infermiere, prima ucciderà Riera, l’investigatore che era sulle tracce del piccolo, poi corromperà un medico per far ammalare il piccolo, quindi ucciderlo. Capito il piano del fratello, Diego escogiterà un modo per mettere Samuel con le spalle al muro smascherandolo una volta e per tutte.

Blanca tenta di uccidere Samuel

Decisi ad imbrogliare Samuel, Diego e Blanca fingono di essersi lasciati, inscenando una litigata in strada in favore dell’occhio indiscreto dei passanti e dei conoscenti. La giovane Dicenta, quindi, rimasta sola, dirà a Samuel di voler tornare insieme a lui, quindi gli chiederà senza tanti giri di parole dove ha nascosto Moises.

Il giovane Alday crederà alle parole di Blanca, quindi la riaccoglierà in casa e le farà rincontrare Moises. Per poter scappare via con il bambino Blanca dirà a Samuel di essere disposta ad avere dei momenti di intimità con lui, per poter essere nuovamente marito e moglie. Samuel cederà al fascino della donna e quindi ammetterà con lei tutte le sue malefatte.

La narrazione poi prosegue con Diego e Blanca che si rallegrano per aver definitivamente neutralizzato Samuel, quindi con in braccio Moises, i due protagonisti della soap opera si accingeranno a lasciare calle Acacias. Tutto questo sarà possibile grazie alla coltellata che la giovane figlia di Ursula Dicenta infliggerà in pieno petto al perfido marito. Ma il figlio del gioielliere sopravviverà e sarà pronto a riversare la sua perfidia su un altro personaggio.