Una Vita, anticipazioni spagnole: Arturo Valvere riceve una brutta notizia

Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5 “Una Vita” svelano che il colonnello Arturo Valverde sarà al centro della narrazione delle prossime puntate, tra nuovi intrighi ed inaspettati colpi di scena, come il suo lento calvario, il drammatico gesto che tenterà, impedito solo dal provvidenziale intervento di una donna.

I problemi di salute di Valverde appaiono sempre più preoccupanti; il colonnello scopre di essere affetto da una brutta malattia, una notizia sconvolgente per lui, che lo porterà a stare sempre peggio, iniziando così un vero calvario, un lento declinio che lo porterà a fare per disperazione un gesto estremo.

Arturo Valverde riceve una brutta notizia

Non sembra esserci alcuna cura per la malattia di cui è affetto Arturo, che in questi momenti così drammatici torna a pensare alla figlia tanto amata, Elvira, andata via da Acacias per poter vivere il suo amore, Simon. Le incomprensioni con la figlia sono anche colpa di Valverde, così l’uomo, ritenendo anche di essere prossimo alla morte, decide di correre ai ripari.

Durante una riunione di lavoro, Arturo si sente male, così viene trasportato in sopedale dove sarà sottoposto ad alcuni controlli; la diagnosi finale non gli sarà favorevole, tanto che gli si prospetta nel breve periodo la totale cecità. La sua fedele domestica, Augustina, sarà l’unica ad essere depositaria del segreto del colonnello.

Valverde viene fagocitato presto in una spirale negativa, cedendo quindi alla depressione; il peso delle azioni fatte contro Simon e Elvira lo porteranno a fare un gesto estremo, brandendo un’arma da fuoco e portandola alle tempie per togliersi la vita, sventato soltanto dal pronto intervento di Augustina, che lo salverà.

Le cose sono diventate troppo delicate e drammatiche, così Augustina decide di rompere il patto di segretezza e riservatezza fatto con il colonnello, chiamando sia Don Felipe che Silvia; proprio quest’ultima deciderà di cercare i migliori oculisti per tentare di trovare una cura per il suo fidanzato.