Una Vita, anticipazioni spagnole: Arturo Valverde sta male

Le anticipazioni delle puntate spagnole della popolare soap opera “Una Vita“, svelano che nuovi emozionanti colpi di scena ed eventi inaspettati accadranno nel sequel della narrazione, che sarà visibile ai telespettatori italiani solo tra qualche tempo, come quello riguardante il malore che colpirà Arturo Valverde.

Il colonnello Valverde aiuterà il nuovo arrivato in calle Acacias, Esteban, anche se questi si avvicinerà a Silvia, che si metterà subito a sua disposizione per aiutarlo nella sua causa. Il giovane Marquez (interpretato dall’attore Jesus Rubio) chiederà l’aiuto della coppia, facendo leva sul passato di spia della Reyes, per contattare Ochoa, un funzionario di Stato che può muovere le sue conoscenze per la liberazione di Cheque, il soldato recluso in Filippina dopo la guerra persa dalla Spagna.

Arturo Valverde sta male

Dopo le iniziali esitazioni, Arturo si lascia convincere dalla bontà della giusta causa, quindi si unisce alla missione, quindi aprirà un’associazione in grado di aiutare i militari ancora prigionieri, perché come Ceque sono tanti i militari nelle sue stesse condizioni. Ma ecco arrivare puntuale un inaspettato colpo di scena che cambia le cose.

Arturo Valverde sta male, ma non prende in seria considerazioni i campanelli d’allarme che il suo corpo gli dà, infatti sono tanti i piccoli malori che turberanno la quotidianità del colonnello. Sempre più spossato, Arturo si addormenterà sul divano, mancando quindi di rispetto nei confronti dell’ospite presente.

Valverde non sta bene e giorno dopo giorno si rende conto che la sua vista lo sta abbandonando, sempre più offuscata e sfocata. Inizialmente la sua decisione è quella di non dire nulla alla Reyes, poi, invece, in considerazione dell’aggravamente della sua condizione fisica, ne sarà costretto. L’intervento di un medico placherà le ansie di Silvia circa lo stato di salute di Valverde, ma la verità sulle sue condizioni è ben lontana da tutto questo.