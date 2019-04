Una Vita, anticipazioni spagnole: Arturo Valverde scopre i segreti di Silvia, la proposta del colonnello alla Reyes

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera “Una Vita” svelano che nuovi colpi di scena accadranno tra gli abitanti del quartiere residenziale di Acacias, dove ci sarà una svolta nella storia tra Arturo Valverde e Silvia Reyes, che dopo aver tenuto testa al collonnello e fatto breccia nel suo cuore, sposerà un altro uomo.

Il sequel della narrazione scritta dall’autrice Aurora Guerra diventa sempre più appassionante ed intrigante, perché i tanti che si aspettavano un matrimonio tra Arturo Valverde e Silvia, rimarranno delusi, almeno per il momento. Sebbene la nuova arrivata ad Acacias abbia sviluppato una certa complicità e intesa con Arturo, il cuore di Silvia sembra battere per un’altra persona.

Arturo ha il cuore spezzato

Per Valverde sarà un vero shock quando apprenderà che Silvia deciderà di convolare a nozze con il generale Zavala. Prima di arrivare alle nozze, però Arturo scoprirà finalmente i segreti che ha nascosto abilmente la donna. Una confessione inaspettata di Silvia durante la festa di beneficenza aprirà gli occhi al colonnello.

Sorpresa a frugare tra gli oggetti personali di Zavala. la Reyes lascia l’evento insieme al colonnello, che le chiede immediate spegazioni su quanto visto poco prima. Messa alle strette, la donna decide quindi di raccontare la verità. Nonostante l’iniziale titubanza nel credere alle parole della donna, Arturo decide di fidarsi.

Chi è veramente Silvia Reyes? Arturo rimarrà davvero molto scioccato nell’apprendere che in realtà la donna è una spia, che sta seguendo gli ordini Carvajal. L’obiettivo di Silvia è quello di sventare un attentato al re Alfonso XIII, oranizzato dal del generale Zavala. Le feste di beneficenza organizzate dal generale – secondo Silvia – altro non sono che un modo per raccogliere il denaro necessario per il suo piano criminale.

Da qui la decisione di Valverde di allearsi con lei, proprio per proteggere il re. Arturo quindi accetta gli ordini di Carvajal, tra questi quello di interrompere la sua relazione con la donna per far si che questa sposi il generale. Ma il dispiacere è troppo grande ed Arturo chiederà a Silvia lasciare Acacias insieme.