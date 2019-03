Una Vita, anticipazioni spagnole: Arturo Valverde muore durante il suo matrimonio

Sempre più avvincenti ed intriganti gli spoiler delle puntate spagnole della soap opera di successo in onda su Canale 5 “Una Vita“, dove non mancheranno inaspettati colpi di scena, come la morte di uno dei personaggi più invisi agli abitanti di Acacias, ovvero il colonnello Arturo Valverde.

A torto o ragione il colonnello di Acacias 38 non gode di una buona reputazione e di grande seguito tra gli spettatori della soap opera, che invece amano follemente la figlia di questi, la dolcissima Elvira, che assisterà alla morte del padre proprio durante il suo matrimonio con una nuovo personaggio che ancora in Italia non si è vista.

La morte di Arturo Valverde

Arturo Valverde è un personaggio inviso a molti a causa dei suoi intrighi e dei suoi modi, che invece sembrano non essere un ostacolo per Silvia Reyes, la new entry della soap, che sembra subito instaurare una conoscenza con il colonnello. I due si sfidano in un duello di scherma, durante il quale però Arturo ignora la vera identità dell’avversario.

Le anticipazioni spagnole della soap “Una Vita” rivelano che con grande stupore di tutti la donna riuscirà a sconfiggere Valverde durante il loro duello, facendo rimanere senza parole il colonnello quando scopre che in realtà il suo avversario è una donna. Anche se le cose tra i due non sembrano quindi iniziare per il meglio, molto presto le cose tra loro saranno destinate a cambiare.

I sentimenti si fanno sempre più forti, tanto che Valverde fa il primo passo nei confronti della Reyes, che lo corrisponde, ed insieme decideranno quindi di sposarsi e trascorrere il resto della vita. Ma il loro amore è destinato ad interrompersi a causa di un colpo di scena inaspettato, infatti il giorno del loro matrimonio un uomo di nome Blasco spara verso Valverde, che muore davanti la chiesa.

Dopo la morte del suo personaggio, l’attore che interpreta Arturo Valverde, Manuel Reguiro ha ringraziato tutti per aver partecipato ad una soap che gli ha dato davvero tanto e che lo ha portato non poco alla notorietà.