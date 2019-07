Una Vita, anticipazioni spagnole: Arturo svela il suo dramma a Silvia

Le anticipazioni delle puntate spagnole della telenovela “Una Vita” svelano che le bugie di Arturo Valverde circa la sua malattia saranno presto scoperta anche dalla sua amata compagna Silvia Reyes, che sarà messa a conoscenza dal colonnello del suo stato di salute, che presto potrebbe portarlo perfino alla cecità.

Nei prossimi appuntamenti di Acacias 38, questo è il titolo originario della soap opera “Una Vita” in Spagna, le vicende della giovane spia e del colonnello terranno banco, anche in considerazione del rapimento della donna da parte del perfido Blasco, che vuole vendicarsi per fatti accaduti molto tempo fa.

Arturo rivela a Silvia la verità sulla sua malattia

Arrestato dieci anni prima grazie a Silvia, Blasco ora medita vendetta, quindi rapirà la donna con l’intento di ucciderla. Preoccupato per le sorti di Silvia, Valverde chiede ad Esteban di occuparsi delle ricerche della donna, che riuscirà a trovare e sottrarre alla furia omicida del perfido Blasco.

Il dramma del colonnello si consuma giorno dopo giorno; l’uomo, infatti, soffre di cataratta e non vuole così condannare la sua amata a vivere un’esistenza infelice al fianco di un cieco. Il colonnello quindi chiederà a Esteban di convincere Silvia a partire con lui per la Groenlandia, ma il Marquez si rifiuterà, sollecitando Silvia ad avere un confronto chiarificatore con Valverde.

Nel frattempo, la fedele domestica del colonnello, Augustina, farà un gesto estremo, cioè quello del licenziamento: un gesto fatto con amore, nella speranza di poter sollecitare Valverde ad affrontare i suoi problemi, visto che ormai non c’è più nessuno che lo aiuta e copre le sue bugie riguardanti la progressiva cecità.

Silvia riuscirà da sola a capire il dramma vissuto da Arturo, quindi affornterà il colonnello per sapere tutta la verità. L’uomo messo alle strette sarà costretto ad aprirsi e raccontare della sua cataratta. L’interessamento di Silvia farà capire al colonnello che Silvia è ancora molto innamorata di lui, quindi le dirà dell’operazione che potrebbe cambiare il corso degli eventi.

La soap opera “Una Vita” è trasmessa in Italia dal lunedì al venerdì alle 14,10 su Canale 5, mentre il sabato i telespettatori e fan del programma potranno assistere in prima serata su Rete4 ad un doppio appuntamento.