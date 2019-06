Una Vita, anticipazioni spagnole: Acacias festeggia la liberazione di Milagros

Le anticipazioni anticipazioni spagnole della popolare soap opera di Canale 5 Una Vita svelano che la situazione tra gli abitanti di calle Acacias diventa sempre più preoccupante e confusa. Il rapimento di Milagros ha gettato nel panico Ramon, che teme per quello che può essere successo alla sua figliola.

Nessuno, infatti, al momento riesce a capire chi possa averla rapita e soprattutto per quale motivo la piccola sia stata vittima di un rapimento. Mentre si indaga sulla vicenda, al di sopra di ogni sospetto sono infatti Alfredo e la vedova di Samuel, che nel frattempo portano avanti la loro truffa riguardo alla fantomatica banca americana.

La liberazione di Milagros

La perfida coppia che ha dimostrato di essere senza cuore e senza alcun scrupolo, ha rapito la piccola Milagros con il preciso obiettivo di far desistere il Palacios dal suo intento di proseguire con le ricerche relative alla banca di investimenti americana. In questo lasso di tempo Bryce avrà modo di modificare le condizioni richieste da Ramona all’istituto di credito.

Il tempo necessario, quindi, per eliminare i sospetti sugli investimenti proposti e sottoposti all’attenzione di Palacios. Dopo aver quindi eliminato le prove riguardanti la truffa ordita ai danni degli abitanti di Acacias, Genoveva riporta Milagros direttamente a casa per riabbracciare la sua famiglia. Per rallegrarsi del rilascio di Milagros, Ramon decide di fare una grande festa a cui inviterà oltre i suoi figli anche Antonito e Maria Luisa così come Carmen, che prenderà confidenza anche con la bambina.

Milagros in un primo momento non aveva proprio accettato la presenza di quella donna accanto al papà, ma alla fine la piccola si dovrà ricredere perché Carmen è davvero la persona giusta per Ramon. La donna però presto si troverà davanti ai primi problemi relativi al cambio di ceto sociale che inevitabilmente questo fidanzamento ha comportato, provocandole quindi ansia e disagio.