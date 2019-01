Una Vita, anticipazioni settimanali dal 7 all’11 gennaio: Elvira interrompe il matrimonio di Adela e Simon

Passate le feste natalizie tutto torna alla normalità e anche le soap opera che allietano il pomeriggio di Canale 5 tornano ad occupare il loro solito posto. Stiamo parlando, in particolar modo, della soap opera spagnola “Una Vita”, che dopo le festività torna in onda su Canale 5 da lunedì al venerdì alle 14:10, dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne.

La nuova settimana si apre con l’imminente matrimonio tra Adela e Simon, un matrimonio che sin dall’inizio non è stato accolto da tutti con grande gioia ma con grande stupore, visto il passato della ragazza. A cogliere l’occasione per non farsi vedere in giro, prima della celebrazione del matrimonio, sarà proprio Antonito, il quale dopo aver rinunciato al posto di minatore al giacimento d’oro del padre, non vuole farsi scoprire dallo stesso. Mentre per Lolita è arrivato il giorno del suo compleanno e appena sveglia si accorge subito che la maledizione che ha colpito tutta la sua famiglia è svanita. Blanca, nel frattempo, si accorge che la madre Ursula è preoccupata per l’apparazione di alcune monete antiche e cerca di indagare in merito alla questione.

E arrivato’ il giorno delle nozze tra Adela e Simone, è proprio in quell’occasione torna nel quartiere Elvira. La ragazza entra in Chiesa mentre i novelli sospesi hanno appena pronunciato il sì e ne rimane particolarmente turbata vedendo il suo grande amore sposare un’altra e tale shock le fa perdere i sensi. L’apparizione di Elvira lascia tutti presenti alle nozze molto turbati. Intanto Ursula, fa sì che Samuel assista a un bacio tra Blanca e Diego. Questo fatto fa sì che i due fratelli Alday litighino e Samuel, purtroppo, ne ha la peggio visto che finisce a terra sbattendo la testa contro uno spigolo del tavolo.

Antonito fa ritorno a casa e decide di confessare tutto ai suoi familiari e tra le tante cose, rivela a tutti di essere innamorato di Lolita e di voler fidanzarsi ufficialmente con lei. Tale notizia lascia Don Ramon senza parole e dopo aver rifletutto allungo, decide di accogliere di nuovo in casa il figlio ma dovrà rispettare alcune condizioni. Intanto Samuel viene trasportato in ospedale e Ursula in colpa Diego per quello che è successo.

Don Ramon, dopo aver saputo di quello che prova Antonito per Lolita, vuole trovare un posto più dignitoso per la ragazza che potrebbe diventare in futuro, sua nuora ma Donna Trini si oppone al fatto di licenziare la ragazza. Intanto l’apparizione di Elvira mette in crisi il matrimonio tra Simon e Adela, visto che il ragazzo è più concentrato a passare il suo tempo con l’ex fidanzata piuttosto che passarlo con l’attuale moglie. Donna Celia, infatti, si accorge di questo e ne parla con Simon, facendogli presente che adesso è un uomo sposato.

Leonor, torna nel quartiere, e Blanca le confessa che è innamorata di Diego e non di Samuel, il suo promesso sposo. Poco più tardi, la figlia di Ursula si reca all’ospedale a trovare Samuel, il quale la caccia via in malo modo e le dice di non poterla perdonare dopo quello che gli ha fatto. L’urto contro lo spigolo del tavolo ha avuto delle conseguenze su Samuel, infatti, il ragazzo inizia ad avvertire dei seri problemi alla vista.