Una Vita, anticipazioni settimanali dal 3 all’8 febbraio: Antonito chiede a Lolita di sposarlo

Nuova settimana, nuove puntate sempre più avviccenti per il pubblico di Canale 5 che segue con molto interesse le vicende dei protagonisti di “Una Vita”, la soap opera spagnola ambientata in un quartiere chiamato Caya Acacias e in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10 con una puntata speciale la domenica pomeriggio sempre alle 14:10.

Nella puntata speciale di domencia 3 febbraio, Maria Luisa chiede a Lolita di trocare la sua relazione sentimentale con Antonito, visto che il ragazzo per non lasciarla sola ha deciso di non accettare un importante incarico di lavoro, ma la domestica non crede alle parole della Signorina e decide di fare una dichiarazione d’amore ad Antonito proprio in mezzo al quartiere davanti a tutti. Intanto, alla festa in onore di Don Jaime, Diego cerca in tutti i modi di mettere Ursula in cattiva luce e come pretesto usa la persona di Olga. Appena il maggiore degli Alday lascia la festa, Ursula si accorge che la tiara reale è sparita e il ragazzo si convince che dietro al furto ci sia lo zampino di Olga, ma Samuel non è dello stesso parere.

Blanca scopre di essere incinta e si confida con Leonor, rivelandole che non sa se il padre del suo bambino sia Samuel o Diego. Mentre nel quartiere arriva un nuovo personaggio, Juana, che resta molto colpita da Servante e così decide di prepare al portiere dei manicaretti ma Fabiana invita l’amico a dire la verità sul suo conto, ovvero che è sposato. Intanto, Don Felipe viene dimesso dall’ospedale e si presenta alla festa di Donna Rosina. Diego parla a Blanca della tiara scomparsa ed è convinto che dietro al furto ci sia lo zampino di Olga ma la Marchesa di Urrutia, invece, è di tutt’altro parere e accusa Ursula della scomparsa dell’oggetto mentre Samuel riceve una lettera da un gioillierie e scopre chi è il responsabile del furto e che intende vendere la tiara.

Alla festa, Donna Rosina capisce che non aspetta nessun bambino ma che è entrata in menopausa e caccia tutti i suoi invitati, compreso Liberto. Il manto confenzionato per la Vergine dei Miracoli da parte di Adela e Susana, è piaicuto molto alla curia che decide di affidare loro un nuovo incarico questa volta per il Vaticano. Intanto, Antonito, dopo aver saputo che Maria Luisa ha tentanto di separarlo da Lolita, litiga con la sorella e Don Ramon deve intervenire per mettere la pace tra i due. Elvira disposta a tutto pur di riprendersi Simon, decide di compiere la sua vendetta contro Adela e così invia una lettera a Donna Susana.

Il ladro fa arrivare una lettera a Samuel dove gli chiede un incontro e il giovane si presenta al luogo stabilito e lì scopre che l’autore del furto è una bambina e così recupera la tiara e consegna alla piccola i suoi gemelli per farglieli rivendere a procurarsi il denaro per vivere. Il piano di Elvira sta per avere inizio, nella finta lettera inviata a Donna Susana, quest’ultima e Adela dovranno lasciare il paese per recarsi dal vescovo di Salamanca mentre Liberto non riesce a capire perchè Donna Rosina non vuole più averlo vicino. Intanto Ursula scopre che Blanca ha degli strani malori così chiede a Carmen di tenere sott’occhio la figlia. Blanca, intanto, confida a Leonor che quando nascerà il bambino, lo crescerà insieme a Samuel. Antonito riceve il primo stipendio e al posto di saldare i debiti con suo padre, decide di comprare un anello di fidanzamento per Lolita.

Purtroppo il piano di Elvira, non va come lei sperava, visto che Simon decide di accompagnare Adela e Donna Susana a Salamanca. Intanto Servante confessa a Casilda di aver preso una cotta per Juana, visto che sua moglie Paciencia è lontana da tempo. Carmen, su ordine di Ursula, segue Blanca e scopre che la giovane aspetta un figlio e lo riferisce subito alla sua Signora, che non perdendo tempo convoca subito una riunione di famiglia e rivela a tutti la lieta notizia. Nel frattempo, Antonito chiede a Lolita di sposarlo davanti a Don Ramon, Donna Trini, Servante, Fabiana e Maria Luisa, ottenendo una risposta affermativa. Tutti felici della lieta notizia, tranne la giovane Palacios.

Dopo aver saputo che Blanca aspetta un figlio, Samuel è al settimo cielo mentre Diego sospetta che il figlio potrebbe essere anche suo. Intanto Servante rivela a Juana di essere sposato e di non volerla più vedere, ma la donna gli fa capire che non aveva nessun interesse romantico nei suoi confronti, così i domestici della soffitta decidono di comprare un biglietto per Cuba da regalare al portinaio in modo che riveda la sua Paciencia. Antonito conosce un impresario di nome Belarmino mentre Donna Celia rivela a Simon che Elvira è passata a casa sua per parlargli così il maggirodmo capisce che il viaggio a Salamanca è tutta un’invenzione della figlia del colonnello Valverde. Donna Rosina decide di separarsi da Liberto mentre Ursula vuole organizzare una festa per raccontare a tutti che sua figlia Blanca aspetta un figlio, ma durante la festa arriva Olga che interrompe i festeggiamenti.