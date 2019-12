Una Vita, anticipazioni settimanali dal 23 al 27 dicembre: Samuel chiede la mano a Lucia. Donna Celia si sente male

In questa settimana, la messa in onda della soap opera “Una Vita” subirà dei cambiamenti a causa delle festività natalizie. Infatti, la soap opera non andrà domenica 22 dicembre, il giorno di Natale e Santo Stefano. Altro cambiamento per quanto riguarda la soap opera è l’orario della messa in onda, infatti, la nuova puntata, inizierà alle 13:40 al posto delle 14:10, come al solito. La durata dell’episodio sarà la stessa, nessun doppio episodio. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda dal 23 al 27 dicembre.

Samuel decide che è arrivato il momento di chiedere la mano di Lucia, così organizza una festa a casa sua con tutti i vicini e gli amici del quartiere. Durante la festa, però, Donna Celia si sente male e sviene, così Lucia, al posto di rispondere alla domanda di Samuel, decide di soccorrere la cugina.

Flora e Servante, dopo aver acquistato la macchina fotografica, hanno deciso di intraprendere la carriera da fotografi, con scarsi risultati. Così un giorno, un giornalista francese decide di acquistare una foto scattata dai due. L’acquisto a sorpresa da parte del giornalista, fa si che i due inizino a credere che potranno diventare un giorno dei famosi fotografi.

Le condizioni di salute di Donna Celia sono sempre più critiche, così Don Felipe cerca un medico che si possa occupare della donna, ma nessuno è disponibile a causa dell’epidemia influenzale che ha colpito gli abitanti dell’Hoyo. A causa del malore di Donna Celia, Lucia non ha potuto rispondere alla proposta di matrimonio di Samuel. Il giovane Alday, a causa della mancata risposta da parte di Lucia, è molto arrabbiato, visto che dovrà attendere ancora un po’ per mettere le mani sul patrimonio dei Marchesi di Valmez. Non avendo i soldi di Lucia, la situazione per l’uomo con Jimeno Batàn diventa ogni giornos empre più complicata.

Manca poco al matrimonio tra Antoñito e Lolita, ma la domestica vorrebbe rimandare le nozze a causa del malessere di Donan Celia. La Signora, però, chiede alla domenistica di continuare i preparativi per le nozze. Intanto, nel quartiere, fa il suo ritorno Marcellina, dopo un periodo passato in convento. La donna, appena vede Casilda, inizia a farle domande su Jacinto.

Le condizioni di salute di Donna Celia preoccupano anche Padre Telmo, che vorrebbe stare vicino alla donna e aiutarla, ma il dottor Quilles gli comunica che è meglio stare lontani dalla donna e ordina agli infermieri di mettere la donna in quarantena per vedere se le sue condizioni migliorano o peggiorano.