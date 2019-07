Una Vita, anticipazioni settimanali dal 22 al 27 luglio: Diego inizia a credere a Blanca

Le anticipazioni per le puntate della nota soap opera Una Vita dal 22 al 27 luglio 2019 ci regalano colpi di scena. Ricordiamo che questa soap iberica viene trasmessa alle 14:10 su Canale 5. Blanca e Diego sembrano avere ritrovato la loro armonia di coppia, grazie anche ad una sensazionale scoperta sul piccolo Moises. La perfida dark lady e la sua compagna di malefatte, la santona Cristina Novoa, forse verranno scoperte.

Leonor inizia a sospettare che la santona non sia la persona che dice di essere: la rete di bugie creata sembra essere giunta al limite. Cristina Novoa deve ammettere i avere agito per truffare gli abitanti di Acacias 38. Dopo avere appreso questa notizia, Blanca sembra riacquistare lucidità e si precipita a casa di Ursula per fare valere le sue ragioni. In soffitta invece, regnerà il caos per colpa di Jacinto e dei suoi intrugli di erbe.

Nel mentre prosegue la disperta ricerca per trovare il piccolo Moises. Diego ha, finalmente, capito che Blanca diceva la verità: ella ha portarito un bambino sano e non una bambina nata morta. Riera, un investigatore privata, stringe accordi con Diego per cercare di smascherare la dark lady al fine di farle confessare la verità su Moises.

Diego va di nascosto nel convento nel quale si trova Moises e reupera il chiama Angeli del piccolo per darlo a Blanca. Quest’ultima capisce che il figlio vivo, si stacca dalle sue convinzioni religiose, impartitole anche da Cristina Novoa e rinsavisce. Leonor scopre che Cristina Novoa ha agito in questo modo, causando dolore a molti abitanti di Acacias 38, poiché la perfida Dicenta l’ha ricattata.

La santona, forse in preda ai rimorsi, confessa tutto a Leonor, ma questa scoperta non getterà al perfida Ursula nello sconforto. Ella ha come obiettivo quello di causare dolore a Diego e a Blanca, sua figlia. Ursula cercherà di causare danni economici a Paquito: la donna riesce a farlo licenziare dopo che ha scoperto che tra lui e Flora c’è stato un bacio. Flora per salvare Paquito, dirà di essere stata lei a baciarlo per prima.