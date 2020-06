Una Vita, anticipazioni settimanali dal 21 al 27 giugno: Don Felipe scopre tutta la verità sulla morte di Donna Celia

In questa nuova settimana, la soap opera spagnola “Una Vita”, oltre al consueto appuntamento pomeridiano, dal lunedì al venerdì su Canale 5, andrà in onda anche il sabato sera in prima serata alle 21:25 su Rete 4. Scopriamo insieme cosa succedrà nelle nuove punatte in onda da domenica 21 a sabato 27 giugno.

Visti gli ultimi avvenimenti accaduti nel quartiere di Calle Acacias, il commissario Mendez si reca a casa Alday per parlare con Genoveva. Il commissario vuole scoprire tutta la verità sul passato della donna, mentre Don Ramon racconta a Don Felipe quello che è successo realmente, la notte che Donna Celia ha perso la vita. Il Palacios rivela all’amico che sua moglie voleva portare via Milagros ed è caduta in modo accidentale dal balcone.

Ursula parte per un viaggio con Mateo e consegna una lettera a Telmo, mentre Donna Rosina scopre che Liberto ha prestato un ingente somma di denaro a Samuel senza dirle nulla. Ursula e Mateo torna a casa proprio nel momento in cui Don Eduardo si sta avvicinando a Donna Lucia, la quale ha deciso di mettere fine alla sua storia con Telmo. Intanto Don Ramon, dopo aver trovato Fulgencia, la balia della piccola Milagros, torna nel quartiere e chiede alla donna di raccontare la sua verità su Donna Celia a Don Felipe.

Samuel rivela al commissario Mendez che lo aiuterà a trovare chi ha ucciso Ariza, ma Genoveva, dopo aver ricevuto una lettera da Marlene che le rivela che Cristobal è sulle sue tracce, chiede al marito di lasciare per sempre il quartiere. Intanto Fulgencia rivela a Don Felipe che, dieci anni prima, aveva visto Donna Celia che cercava di allattare Milagros. Ora l’avvocato, finalmente, ha scoperto tutta la verità sulla salute mentale della moglie.

Don Ramon rivela a Carmen che vuole mettere fine alla loro relazione perchè crede di fare un torto alla defunta moglie. Intanto Cinta, nascosta sotto l’identità della “Dama del mistero”, riesce ad ottenere molto successo nel mondo della spettacolo, al contrario della madre Bellita che scopre che nessuno più si ricorda di lei. Donna Lucia viene colta da un malore mentre sta camminando per il quartiere e Telmo cerca di soccorrerla.

Nel quartiere si stanno raccogliendo dei soldi, così Casilda decide di impegnare un regalo del povero Martin per dare il suo contributo. Donna Bellita è sempre più triste, visto che nessun teatro la vuole più e così Don Josè cerca di tirarla su di morale, mentre Emilio cerca di nuovo di avvicinarsi a Cinta ma i due finisco per litigare. Intanto Samuel inizia a chiedere soldi in giro ma tutti si rifiutano di aiutarlo.

Don Ramon decide di convocare a casa di Liberto, Lolita e Antoñito e rivela loro che vuole fare una messa in ricordo di Donna Trini e Donna Celia. Intanto Telmo decide di recarsi a casa di Lucia, per sapere come sta e lì incontra Eduardo e tra due scoppia un’accesa discussione ma Ursula riesce a dividere i due uomini. La domestica invita, poi, l’ex sacerdote, ha lasciar perdere tutto e ad allontanrsi una volta per sempre dal quartiere e ricominciare una nuova vita da capo lontanto da Lucia e Mateo. Telmo decide di ascoltare le parole della donna e scrive una lettera d’addio alla sua amata Lucia.