Una Vita, anticipazioni settimanali dal 17 al 22 febbraio: Blanca scopre il passato di Olga

Nuova settimana, nuove avvincenti puntate della soap opera spagnola “Una Vita”, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale, con due puntate speciali: la domenica pomeriggio, alla solita ora, sempre su Canale 5 e il martedì sera in prima serata dopo “Il Segreto” alle 21:25 su Rete 4.

Nella puntata di domenica pomeriggio, Don Belarmino, una nuova conoscenza di Antonito, decide di non recarsi in Comune a ritirare la somma di denaro che l’assessore aveva deciso di dare loro così ci va il giovane Palacios. L’uomo, poi, chiede al ragazzo di mettere quei soldi nella cassaforte del padre. Intanto Blanca e Samuel decidono di partire per il Bosco delle Dame, luogo dove è stata abbandonata Olga, quest’ultima vorrebbe partire con la sorella ma le viene chiesto di restare a casa. Così Ursula, dopo aver saputo, dove Blanca sta andando riferisce a Olga che la sorella si sta recando al Bosco delle Dame.

Servante decide di partecipare a un torneo di domino e convince Jacinto a partecipare con lui come compagno di squadra, dato che ha scoperto che il ragazzo è bravo in questo gioco. Intanto Victor decide di organizzare una serata speciale per Maria Luisa e durante la serata le chiede se vuole partire con lui per Parigi. Ma la ragazza, da subito mostra delle titubanze sul viaggio così il giovane pasticcere estrae dalla tasca un anello e le chiede di sposarlo ma la reazione della ragazza non è quella che si aspettava.

Maria Luisa, infatti, alla vista dell’anello si arrabbia subito con il fidanzato, accusandolo di pensare solo ai suoi interessi e non a quello che lei vuole realmente. Intanto Ursula riesce ad ottenere un appunttamento con Padre Octavio per scoprire tutta la verità sul passato di Olga, mentre Blanca e Samuel ritornano nel quartiere fingendo che vada tutto bene davanti ad Olga e lo stesso fa anche la ragazza.

Antonito, per caso, riceve due biglietti di sola andata per l’Italia ma non sa da parte di chi e poco dopo scopre che all’interno della valigia di Belarmino ci sono solamente dei fogli di carta di poco valore. Al torneo di dominio, vorrebbe iscriversi anche Liberto ma Donna Rosina non vuole partecipare con il marito. Intanto Blanca si confida con Leonor e le rivela di pensare ancora a Diego mentre Samuel parlando con Liberto, gli rivela che il suo matrimonio non sta andando come lui vorrebbe.

Il rapporto tra Blanca e Olga non va per niente bene, infatti la prima non si fida molto della giovane sorella e le chiede di raccontarle tutta la verità sul suo passato così le due escono di casa insieme e quando rietrano Ursula e Samuel, Carmen rivela loro che le due ragazze mancano da casa da parecchie ore. Samuel e Ursula si mettono alla ricerca di Blanca e Olga e il giovane ragazzo scopre che le due sono finite al Bosco della Dame così parte per riportare a casa la moglie. Arrivate al Bosco delle Dame, Olga racconta a Blanca il suo passato e le mostra la capanna di Tomas. Intanto Antonito viene arrestato e il commissario Mendez non crede alla parole del giovane e in breve tempo tutto il quartiere sa dell’arresto del giovane Palacios.

Il torneo di dominio viene vinto da Servante e Jacinto e i due decidono di investire il denaro vinto in un torneo più grande. Intanto le signore del quartiere decidono di organizzare la Fiera del Santo Ausilio per raccogliere del denaro per i ragazzi bisognosi dell’Hoyo e Don Arturo si offre di partecipare all’organizzazione della festa, lasciando tutte senza parole. Nel frattempo, Elvira saputo quello che è successo tra Victor e Maria Luisa, decide di consolare il giovane pasticcere per far ingelosire Simon.