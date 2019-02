Una Vita, anticipazioni settimanali dal 10 al 15 febbraio: Elvira vuole rivelare a tutti chi è la madre di Simon

Una nuova settimana ricca di emozioni e di nuovi colpi di scena sta per iniziare per il pubblico di Canale 5 che segue con molto interesse le vicende degli abitanti di Caya Acacias, nonchè i protagonisti della soap opera spagnola “Una Vita”. La soap opera in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10 con due puntate inedite la domenica pomeriggio e il martedì sera su Rete 4 in prima serata alle 21:25 dopo “Il Segreto”.

Nella puntata speciale di domenica pomeriggio, Diego decide di lasciare la città e saluta Blanca, la quale poi chiede ad Olga di rimanere nel quartiere anche contro il parere di Ursula. Intanto tra Elvira e Adela scoppia una lite e proprio in quest’occasione la Valverde chiede alla rivale se è a conoscenza del fatto che Donna Susana è la madre di suo marito. Simon, dopo aver scoperto del litigio tra le due donne, si reca dalla figlia del colonnello e le intima di non rivelare a nessuno che lui è il figlio della sarta del quartiere. Nel quartiere, Ursula rivela a tutte chi è Olga e quello che è successo quando la ragazza era solamente una bambina mentre Diego va in Brasile per cercare una pietra preziosa. Intanto nel quartiere, Antonito decide di mettersi in affari con Belarmino per presentare in Comune il progetto per un monumento in onore dei soldati caduti.

Finalmente torna il sereno tra Donna Rosina e Libeto mentre Antonito decide di non raccontare a Lolita quello che sta combinando con Belarmino. La partenza di Diego rende Blanca molto triste e Samuel si accorge di questo mentre Donna Susana teme che Elvira riveli a tuti che lei è la madre di Simon, solo per ferire il ragazzo. Per dimenticare Diego, Blanca decide di dedicare il suo tempo ai gioielli e così inizia a a disegnare qualche nuovo gioiello mentre Samuel decide di fare un regalo alla moglie, visto che la vede molto triste. Intanto Olga inizia ad indossare degli abiti da signorina ma i modi non sono proprio quelli da signorina di buona famiglia.

In Comune, Antonito riesce a conquistare il consigliere grazie alla sua passione per la musica ma Lolita, inizia a sospettare che il fidanzato le stia nascondendo qualcosa. Intanto Donna Rosina e Liberto rivelano a tutti che sono felici di stare insieme anche se non avranno mai dei figli. Donna Susana teme che Elvira racconti la storia di Simon a tutti e questo potrebbe farle perdere l’incarico con il Vaticano così Simon e Adela le promettono che faranno il possibile per evitare lo scandalo nel quartiere.

Tutti gli abitanti del civico 38 e i domestici regalano a Servante un biglietto per Cuba ma il portiere ha paura di salire sulla nave mentre Diego, riappare nel quartiere e confessa a Blanca che non è mai partito perchè non può vivere senza di lei. Intanto Elvira rivela a Maria Luisa che Donna Susana è la madre di Simon e le fa promettere di non dire a nessuno questa storia, ma il colonnello Valverde di nascosto ascolta tutta la conversazione tra le due ragazze e sembra voler tramare contro il maggiordomo e la sarta. Blanca chiede a Diego di lasciare la città per vivere felice con Samuel ma ha paura che la sorella Olga potrebbe combinare qualcosa visti gli atteggiamenti strani che ha, così ne parla con Leonor.

Servante non reisce a salire sulla nave per Cuba, così fa ritorno nel quartiere e quando Don Ramon lo vede, gli chiede di restituire a tutti i soldi che hanno speso per i biglietti del viaggio. Donna Susana porta a termine il lavoro per il Vaticano e tutti ne rimangono molto entusiasti del suo lavoro. Intanto Blanca chiede a Samuel di trovare uno specialista per Olga.

Samuel chiede a Blanca di andare nel Bosco delle Dame per cercare qualcosa sul passato di Olga. Quest’ultima, intanto, decide di imitare la sorella, cominciando a copiare tutti i suoi gesti e suoi atteggiamenti. Intanto Maria Luisa rivela a Victor di sapere che Simon è suo zio e gli chiede perchè non le ha mai rivelato questo segreto. Nel quartiere fa il suo ritorno Jacinto, il cugino di Casilda mentre Belarmino non si presenta all’appuntamento organizzato da Antonito con il consigliere.