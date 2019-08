Una Vita, anticipazioni serale del 31 agosto: Samuel vuole uccidere Moises

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali a svelarci cosa ci aspetta nella puntata serale di sabato 31 agosto 2019, nel corso della quale vedremo Samuel rivelare ad Ursula il suo folle piano. Ormai completamente fuori di testa, l’Alday ha infatti deciso di assassinare il figlio di Blanca e Diego. Intanto Arturo informa Silvia sulla sua intenzione di sottoporsi all’intervento chirurgico. Ma ora scopriamo più in dettaglio la trama.

Samuel si reca in manicomio da Ursula e questa si prende gioco di lui, ma il genero le fa sapere di aver trovato il modo per far rimanere Blanca ad Acacias. Insoddisfatta di come Flora e Inigo gestiscono la Deliciosa, Susana suggerisce a Ramon di rivelare il locale e di farlo condurre a Lolita e ad Antonito, dopo che si saranno sposati. Il Palacios pare apprezzare l’idea della sarta.

Anticipazioni Una Vita: Diego e Blanca si preparano a partire

Tornata da Salamanca, Lucia si sistema nuovamente a casa di sua cugina Celia e di Felipe. Arturo comunica a Silvia che nonostante i rischi ha deciso di operarsi per cercare di recuperare la vista. Samuel va da Ursula e le dice che ha intenzione di uccidere Moises, allo scopo di impedire a Blanca di partire insieme a Diego.

L’Alday è ormai chiaramente in uno stato psichico precario: questi assolda una prostituta somigliante a Blanca e la fa vestire come lei, molto probabilmente per dare sfogo ai suoi desideri sessuali, ma poi all’improvviso decide di mandare via la ragazza. In seguito, Diego e Samuel spartiscono equamente il patrimonio di Jaime, mentre Felipe prepara una cena per salutare la partenza di Diego e Blanca. Cosa succederà adesso?

Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Una Vita. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10 circa, mentre il sabato su Rete 4 in prima serata alle 21.25. Inoltre, i fan potranno rivedere tutti gli episodi in streaming tramite l’app e il sito di Mediaset Play.