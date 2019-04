“Una Vita”, anticipazioni serale del 30 aprile: Diego rivela a Huertas di stare per morire

Le anticipazioni di Una Vita sono pronta a raccontarci cosa accadrà nella puntata serale di martedì 30 aprile 2019, che verrà trasmessa su Rete 4 alle ore 23.30. Ricordiamo ai fan della soap che sarà possibile rivedere l’episodio in streaming sul sito e l’App di Mediaset Play. Ramon comunica a Diego che i manifestanti hanno picchiato un addetto della manutenzione. Huertas dice che per i minatori l’uomo sarebbe stato il primo ad aggredire fisicamente, ma non ha le prove per dimostrarlo. Rosina vorrebbe punire i minatori, ma Diego chiede a tutti di mantenere la calma.

Flora e Inigo continuano con la loro attività di contrabbando. Intanto Susana vuole convocare gli abitanti del quartiere per mettere fine alle feste notturne alla Deliciosa. Finalmente Arturo riesce a ritrovare Silvia e le chiede perdono per essere intervenuto durante il duello. I due iniziano poi a frequentarsi, anche se lei continua a tenerlo sulle spine, consapevole del suo ascendente sul colonnello.

Anticipazioni Una Vita: Silvia si sta servendo di Arturo

In realtà, Silvia lavora per Carvajala (suo avversario al torneo di scherma) come agente infiltrata e sta solamente servendosi di Arturo. Jaime comunica a Diego che sta per morire a causa del mercurialismo. Il giovane è distrutto, ma decide comunque di non dire niente a Blanca.

Silvia illustra a Carvajal il suo piano: userà Arturo per introdursi alla festa indetta dal generale Zavala e scoprire quali attività si tengono realmente al circolo dei Patrioti. Susana parla con i vicini circa le losche attività che avvengono alla Deliciosa. Ramon e Felipe vanno per indagare, ma vengono corrotti da Inigo con sigari, una penna d’argento e stoffe pregiate.

Casilda prenta Marcelina a Jacinto e i due ballano insieme alla festa di Carnevale. Silvia e Arturo fanno la loro prima uscita pubblica, e la donna lo convince a portarla alla festa del generale Zavala come sua fidanzata. Intanto proseguono le trattative con gli scioperanti, ma durante un colloquio Diego confessa a Huertas di stare prossimo alla morte. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.