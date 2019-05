“Una Vita” anticipazioni serale del 28 maggio: Diego evade dal carcere

Le anticipazioni di Una Vita tornano ad entusiasmarci con la trama dell’episodio serale di martedì 28 maggio 2019, che andrà in onda su Rete 4 a partire dalle 22.30. I fan potranno guardare questa puntata sul sito e l’App di Mediaset Play. Ma ora scopriamo in dettaglio cosa sta per succedere ai protagonisti di Acacias.

L’ispettore Mendez comunica a Jaime che suo figlio Diego è evaso dal carcere simulando un tentativo di suicidio. Intanto il giovane si reca da Huertas per chiedergli di aiutarlo a scoprire dove si trova il soldato che ha sparato a Martin e gli chiede inoltre di procurargli una pistola. Che Diego abbia intenzione di farsi giustizia con le proprie mani?

Anticipazioni Una Vita: Rosina racconta a Casilda di Martin

Mentre Arturo è terrorizzato al pensiero che possa succedere qualcosa di brutto a Silvia, questa continua ad essere drogata da Zavala. La Reyes è però riuscita a trovare nello studio i documenti che Tamayo aveva portato al marito. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che quindi la donna ha finalmente in mano le prove per accusare Zavala di tradimento.

Trini e Susana si sono resi conto che fra Leonor e Inigo ci sta del tenero. Fabiana chiede a Leonor di raccontare a Casilda quello che è capitato al povero Martin. Intanto Rosina si oppone dicendo che sarà lei a farlo.

Jaime rivela a Blanca che è stata sua madre Ursula e fare a Ribau la soffiata sul nascondiglio dei minatori. Nel frattempo, Riera trova il paese spagnolo nel quale avevano trovato rifugio i Koval, subito dopo la loro fuga dalla Russia: si tratta di Tortuero. Inoltre, il detective scopre che questi avevano combinato un matrimonio tra loro figlia e il figlio dei Makarov, una famiglia amica degli zar. Che sia sul punto di scoprire la verità sulle origini di Ursula? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.