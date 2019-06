“Una Vita” anticipazioni serale del 22 giugno: Diego scopre la verità su Jaime?

Le anticipazioni di Una Vita tornano puntuali per svelarci cosa ci aspetta nel serale di sabato 22 giugno 2019. Ricordiamo ai fan che la soap va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10, mentre il sabato su Rete 4 a partire dalle 21.25. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme la trama!

Diego vuole rintracciare Jaime in Svizzera. Samuel teme quindi che il fratello finisca per scoprire che lui lo ha assassinato, ma Ursula ha già pensato ad una soluzione. Arturo sconfigge Ochoa ad una partita di biliardo. Per tener fede all’impegno preso con il colonnello, il politico è perciò costretto a fornirgli le informazioni necessarie per rintracciare Luis Checa.

Anticipazioni Una Vita: il vero Inigo non ricorda davvero niente

Ochoa porta però al Valverde un faldone pieno zeppo di nomi di tutti i soldati spagnoli tenuti prigionieri nel mondo, lasciando a lui il compito di sbrogliare la matassa. A quel punto, Silvia e Arturo decidono di aiutarli tutti a tornare a casa, anche Esteban è d’accordo con loro.

Leonor dona a Inigo una bozza del romanzo che lei ha scritto su Cesar Cervera. Il vero Inigo trova poi la bozza e la legge. Quando gli viene chiesto, se gli risultasse familiare il nome dell’esploratore, risponde però negativamente. Pare quindi che veramente l’uomo abbia perduto la memoria come dice.

Diego riceve una finta lettera da parte di suo padre Jaime e si tranquillizza. Successivamente, Blanca fa sapere all’Alday che ha deciso di allontanarsi da lui per cercare da sola suo figlio. La decisione dell’amata addolora molto Diego, mentre Felipe cerca di tranquillizzarlo. I due amici pensano poi ad un piano per permettere all’Alday di riconquistare Blanca. Nel frattempo, Esteban, Arturo e Silvia lavorano per far rimpatriare i soldati. Ci riusciranno? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.