Una Vita, anticipazioni serale del 20 luglio: Diego scopre che Ursula ha rapito Moises

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci cosa succederà nella puntata serale di sabato 20 luglio 2019. Ricordiamo ai fan che la soap spagnola va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, mentre il sabato viene trasmessa su Rete 4 alle 21.25. Per chi non potesse vedere il serale in televisione sarà possibile rivederlo tramite l’app o il sito di Mediaset Play. Ma ora ecco in dettaglio la trama!

Grazie ad un foglietto fatto cascare da una giovane suora, Diego si dirige nella cella numero 2 del monastero. Qui trova il chiama-angeli che lui ha fatto per Moises e si convince che il bambino è vivo. Diego e Samuel mettono al corrente Felipe e Leonor di tutto: il figlio di Blanca è vivo ed è nelle mani di Ursula. Non resta che trovare il modo per dire la verità a Blanca.

Anticipazioni Una Vita: Arturo deciso ad operarsi

Arturo vorrebbe operarsi al più presto, ma il medico gli dice che non potrà eseguire l’intervento prima che lui abbia perso completamente la vista. Nel frattempo, il Valverde è sempre più insofferente della situazione, mentre Silvia non sa cosa fare per tirarlo su di morale.

Inigo biasima Flora perché tutta Acacias è venuta a sapere del bacio tra Paquito e lei. Ursula sostiene la decisione di sua figlia Blanca di raggiungere al più presto la casa di cura. Nel frattempo, Samuel prende finalmente coscienza di essere manipolato da Ursula e decide di intralciare i suoi piani, convincendo Blanca a non fidarsi di Ursula.

Cristina va all’incontro fissato con Arturo, ma evita di ascoltare la sua confessione e di manipolarlo. Ursula conduce Carmen in una strada isolata e buia, mentre un individuo armato di coltello le segue. Convinto che sia stata Ursula, l’artefice del ferimento di Carmen, Riera va da Diego e gli propone un’alleanza al fine di distruggere la perfida Dicenta. Ci riusciranno? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.