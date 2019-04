“Una Vita” anticipazioni, serale del 16 aprile: Blanca e Diego finalmente insieme!

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali come sempre per raccontarci la trama della puntata serale del 16 aprile 2019, che andrà in onda su Rete 4 a partire dalle 22.30. Ricordiamo inoltre ai telespettatori che sarà possibile vedere l’episodio in streaming sul sito Mediaset Play o tramite l’App Mediaset Play. Ma ora scopriamo insieme che cosa ci aspetta!

Ursula rivela alla figlia Blanca che è merito suo se Samuel ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti. In realtà, come abbiamo già avuto modo di scoprire, il tutto fa parte di abile piano della donna per mettere in cattiva luce Diego ai suoi occhi e farla ritornare dal marito.

Anticipazioni Una Vita: Arturo umilia Felipe

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano intanto che lo scandalo della famiglia Alday ha iniziato a diffondersi fra gli abitanti di Acacias. Dietro suggerimento di Ursula, Samuel si finge con Liberto vittima della moglie e del fratello, mentre l’amico cerca di consolarlo. Il gioielliere spera che questo possa servirgli utile a riprendersi la moglie.

Dopo il galà di beneficienza, Arturo cerca di intercedere in favore di Silvia con il generale Zavala, ma senza buoni risultati. Inoltre, il generale evita di dire al Valverde quale ruolo avrà all’interno dell’associazione. Inigo e Flora festeggiano l’acquisto de La Deliciosa, ma stanchi per la serata non possono aprire il locale il giorno seguente. Intanto Arturo umilia le aspirazioni politiche di Felipe, rifiutando la sua ammissione nell’associazione: l’avvocato è furente con il militare per l’affronto subito.

Dopo aver salutato parenti amici, Victor e Maria Luisa partono alla volta di Parigi, dove coroneranno insieme il loro sogno d’amore. Finalmente lasciati liberi di stare insieme, Blanca e Diego possono festeggiare il loro amore. Un oscuro presagio aleggia però sul destino dei due innamorati. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta altro che aspettare il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.