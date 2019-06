“Una Vita” anticipazioni serale 8 giugno: Blanca e Diego tentano la fuga

Le anticipazioni di Una Vita ritornano ad entusiasmarci con il racconto della trama della puntata serale di sabato 8 giugno 2019, che sarà trasmessa su Rete 4 a partire dalle 22.30. I fan potranno rivedere l’episodio sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta.

Il piano ideato da Felipe per permettere a Diego di liberare Blanca pare funzionare: Celia e Trini tengono occupata Ursula con la scusa di fare quattro chiacchere, mentre Diego si introduce in casa Alday. Purtroppo, Samuel intuisce qualcosa e arriva proprio nel momento in cui Blanca e il fratello stanno per scappare. Fuori di sé, minaccia i due e manda per aria i loro piani, avvisando la polizia. Sempre grazie al marito di Celia, Diego riesce ad allontanarsi, mentre la povera Blanca è obbligata a restare con Samuel. Ormai fuori controllo, quest’ultimo racconta cosa è successo ad Ursula che si appresta ad intervenire: Blanca dovrà partorire il prima possibile.

Anticipazioni Una Vita: Rosina libera, i dubbi di Leonor

Felipe riesce a convincere Mendez a rilasciare Rosina, mentre Liberto non vede l’ora di riabbracciare la moglie. Resta da vedere come sarà il rapporto tra la Rubio e il marito, dopo la sua piccola sbandata per Flora. Intanto Inigo, che sta dando rifugio a Diego alla Deliciosa, non può fare a meno di confessare a Leonor tutto il suo amore. La bella scrittrice, però, è confusa: dentro di lei è ancora vivo il ricordo del marito Pablo, perciò ella non si sente ancora pronta ad iniziare una nuova storia d’amore con lui. Quasi a volersi riscattare del suo comportamento, Rosina fa in modo che gli abitanti del quartiere ritornino a frequentare la Deliciosa.

Dopo averle affidato nuova missione, vedendola incerta, Carvajal dice a Silvia che essendo una spia non potrà avere mai una vita normale al fianco di Arturo Valverde. Disperata, la Reyes va via di casa senza nemmeno salutare il colonnello, che quando lo scopre si chiude in sé stesso.

Nel frattempo, dopo essere rimasto nascosto alla Deliciosa, Diego tenta la fuga dal quartiere con l’aiuto di Felipe, ma viene scoperto dal commissario Mendez. Diego verrà arrestato? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.