Una Vita, anticipazioni serale 6 luglio: è gelo tra Blanca e Diego

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano per raccontarci cosa avverrà nel serale di sabato 6 luglio 2019.

Paquito crede che il matrimonio di Inigo e Flora sia in crisi. Per aiutarli a riappacificarsi, l’anziano vigilante invita entrambi ad un incontro segreto. Intanto i due sono all’oscuro delle intenzioni di Paquito.

Anticipazioni Una Vita: Blanca completamente succube di Cristina

Ormai completamente sotto l’influenza di Cristina Novoa, Blanca dice a Samuel di volere tornare insieme a lui, ma questo la respinge. In seguito, la giovane Dicenta si scusa con Ursula per averla accusata ingiustamente. Riuscirà Blanca a capire che Cristina è in realtà in combutta con la madre? Dopo il malore di Arturo, Silvia vorrebbe rinviare il suo trasferimento a casa di Felipe e Celia, ma il colonello la esorta a non farlo.

Trini vuole convincere Ramon a fare partire per Parigi pure Lolita. Dinanzi al suo ennesimo rifiuto, Antonito pone Ramon di fronte ad una scelta: o lascia venire anche Lolita, oppure anche lui resterà ad Acacias. Riera si rifiuta di eseguire un lavoro per Ursula, dopo aver scoperto che questa maltratta Carmen. In seguito, la domestica rivela al detective il suo triste passato e perché è costretta a sottostare agli ordini della dark lady. Inigo e Flora che Paquito ha dato appuntamento ad entrambi per farli riconciliare.

Dopo aver saputo della richiesta di Blanca a suo fratello Samuel, Diego vorrebbe condurla via da Acacias contro la sua volontà. La giovane, però, gli dice che è pronta ad uccidersi se lui non la lascerà in pace. A quel punto interviene, Ursula che convince la figlia a rinunciare al suo folle proposito e manda via di casa Diego. Intanto guidata da Cristina Novoa, Blanca continua il suo cammino di redenzione. Le anticipazioni di Una Vita vi danno appuntamento a presto sempre su queste pagine. Non perdetele!