Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Ursula Dicenta uccide Aurelia

Le anticipazioni spagnole della popolare soap opera Una Vita – in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14,10 circa subito dopo Beautuful – svelano che il giovane figlio del gioielliere dovrà fare i conti con i sotterfugi e le malefatte della perfida Ursula Dicenta, che si maccherà le mani commettendo un orribile omicidio.

Il sequel della narrazione firmato dall’autrice del Il Segreto, Aurora Guerra, si concentra ancora una volta sulle vicende dei due protagonisti della nuova stagione di Acacias 38, Diego e Blanca, ignare pedine della perfidia dell’arcigna matrigna Ursula, che farà di tutto per tenere nascosta la verità sul bambino di Blanca.

Ursula uccide Aurelia

Gli spoiler provenienti dalla Spagna svelano che durante una veglia di preghiera organizzata da Cristina, la figlia di Ursula, Blanca, stupirà tutti i presenti con una dichiarazione clamorosa, ammettendo pubblicamente tutti i suoi peccati. Anche Diego sarà presente all’evento con il preciso scopo di cercare un contatto con Blanca.

Il giovane Alday noterà che nella folla di persone presente alla veglia, c’è anche una donna di nome Aurelia, la stessa persona che ha soccorso Blanca negli istanti successivi al parto; una coincidenza strana, che porta Diego ad indagare di più e avvicinarsi a lei per farle delle domande. La donna, con fare molto educato racconta a Diego di aver informato Blanca del fatto che la sua bambina fosse morta subito dopo la nascita.

Aurelia, nel raccontare la sua versione dei fatti, fornirà a Diego un dettaglio molto importante, cioè quello che prima del suo arrivo, il cordone ombelicale della neonata era già stato tagliato; un fatto molto curioso, questo, considerato il fatto che Blanca non avrebbe mai potuto farlo da sola. Da qui, il sospetto che le cose non siano andate così come raccontato fino ad oggi.

Diego ha la sensazione di essere molto vicino alla verità, così ne parla con Samuel, non sapendo che proprio questi aveva aiutato Ursula a scambiare le culle. La vita di Aurelia ora è in pericolo, perché la Dicenta sarà messa al corrente delle rivelazioni fatte da Aurelia a Diego, dunque deciderà di neutralizzare la donna, dandole appuntamento in un orario notturno, così da poterla uccidere senza essere vista da nessuno.