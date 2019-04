Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Samuel si pente e lascia andare Blanca con Diego

Le anticipazioni di Una Vita provenienti dalle puntate spagnole ci rivelano che il triangolo amoroso tra Samuel, Blanca e Diego è destinato ad appassionarci ancora per tanto tempo. Nelle puntate della soap attualmente in onda nel nostro paese stiamo assistendo alla lenta trasformazione di Samuel che da ragazzo buono e innamorato si trasformerà in un individuo meschino e terribile. Infatti, consapevole che la moglie non lo ama ed ha intenzione di scappare con suo fratello Diego, l’Alday si alleerà con Ursula per tenere Blanca segregata in casa. Riuscirà la nostra eroina a fuggire assieme al suo amore? Scopriamolo insieme!

Blanca è stata rinchiusa in casa dal marito, ma la sua improvvisa scomparsa per le strade di Acacias viene notata da Leonor. Questa riesce con un’espediente a trovare l’amica e a parlarle. Spaventata, la ragazza gli rivela di essere costretta a rimanere in casa e di essere stata anche picchiata dal marito, il quale ha perso ragione dopo che lei gli ha confidato la sua intenzione di andare a vivere insieme a Diego.

Anticipazioni Una Vita: Samuel assalito dal senso di colpa

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che scoperta la verità Leonor corre ad avvertire Diego, che immediatamente si ingegna per trovare un modo per salvare l’amata. Aiutato da Felipe e Liberto, il ragazzo si introduce a casa del fratello e riesce a ricongiungersi con Blanca. I due innamorati possono così riabbracciarsi, ma il loro momento felice viene guastato dall’improvviso arrivo di Samuel. Furioso, il più giovane dei figli di Jaime non esita a puntate la pistola che Ursula gli ha procurato contro suo fratello. Sono poi le dolci parole di Blanca a fare abbassare il braccio a Samuel e a salvare la vita di Diego.

Diego è costretto ad andare via da casa Alday e a rinunciare per il momento al suo progetto di liberare Blanca. Per fortuna Samuel è destinato a recuperare almeno per il momento la ragione. Infatti, Diego e Liberto convincono il giovane a recarsi alle tenute Alday con la scusa di andare a trovare una cliente dalle esigenze particolari. Una volta lì, Samuel si accorge che la mano della signora su cui si troverà a lavorare è deformata per colpa delle violenze subite dal marito, oramai deceduto.

Assalito dal senso di colpa, Samuel prende un’importante decisione: rinuncerà a Blanca e le consentirà di vivere liberamente il suo amore con Diego. Ma sarà veramente così che andrà o lo zampino di Ursula è destinato nuovamente a rimescolare le carte in tavola? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.