Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Ramon accusato di omicidio

I nuovi spoiler spagnoli della soap opera di Canale 5 “Una Vita” rivelano che il sequel della narrazione firmata da Aurora Guerra subirà dei clamorosi colpi di scena, sviluppi non proprio piacevoli per i numerosi telespettatori che da anni ormai si sono appassionati alle vicende dei protagonisti del quartiere residenzale madrileno.

Celia è sicuramente uno dei personaggi più seguiti, tanto da regalare sempre emozioni intense al pubblico televisivo, che ormai si è affezionato alla sua storia. Ma stando alle anticipazioni delle puntate spagnole, stanno per arrivare delle brutte notizie prorpio riguardanti il personaggio di Celia, dando così una inaspettata sferzata all’intera narrazione.

Ramon accusato della morte di Celia

Gli spoiler spagnoli anticipano che qualcuno si introdurrà furtivamente nella residenza dei Palacios, con il preciso intento di rapire la piccola Milagros, la bambina nata dall’amore tra Trini e Ramon. Mentre sono in tanti a domandarsi se Celia avrebbe potuto fare qualcosa per salvare Trini, con grande stupore si apprende anche che la moglie di Felipe nutrirà un inspiegabile interesse morboso nei confronti di Milagros.

Sarà quindi Celia a portare via la piccola, ma il suo piano diabolico sarà fermato dal fato o dalla Divina Provvidenza, che ferma una volta e per sempre la donna, che sporgendosi dalla finestra della residenza dei Palagros, perde l’equilibrio e cade rovinosamente per terra. Inutile dire che ad essere incolpato della morte della donna sarà Ramon, che però non dirà tutta la verità sui fatti avvenuti.

L’uomo per la giustizia è quindi l’unico colpevole del decesso della donna, tanto che per lui si apriranno le porte della galera. Subito dopo questa triste pagine della soap opera, la narrazione subirà un salto temporale di 10 anni, riprendendo quindi con l’uscita dal carcere di Ramon, che incomincia ad avere subito dei problemi con Felipe. I continui litigi e il fermo desideri odi non rivelare nulla riguardo alla morte di Celia, faranno si che Ramon lascerà la città per rifarsi una vita altrove.