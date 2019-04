Una Vita anticipazioni, puntate spagnole: non è stato Ramon ad uccidere Celia!

I colpi a sorpresa non mancano mai ad Una Vita e le anticipazioni provenienti dalle puntate spagnole della soap ce ne riportano uno davvero molto interessante, che ha per protagonista Ramon. Incentrato sulla misteriosa uccisione di Celia. Delitto per il quale il Palacios ha passato ben dieci anni in carcere! Pressato da Antonito, questo ha poi confessato al figlio di non centrare assolutamente niente con la morte della donna. Se da un lato il giovane è felice di sapere il genitore innocente, dall’altro è triste perché non può raccontare la verità ai vicini.

Nonostante siano passati dieci anni dalla sua morte, Felipe fa fatica ad accettare la morte di Celia, conducendo una vita dissoluta, fra alcol e donne dai facili costumi. Intanto Ramon è uscito di prigione grazie all’indulto ed è tornato a vivere nel quartiere. Questo è molto preoccupato per l’amico e chiede a Carmen di riferirgli cosa fa Felipe, in modo da aiutarlo. Sempre per questo motivo, il Palacios parla con Emilio, pregandolo di non vendere più alcolici a Felipe.

Anticipazioni Una Vita: Felipe tenta di uccidere Ramon

Carmen tiene fede alla parola data a Ramon, informandolo passo per passo dello stato di salute dell’Alvarez Hermoso: la domestica gli riferisce che l’uomo continua ad avere una vita sregolata e che ha persino avuto un incidente domestico. Preoccupato il padre di Antonito si reca a trovare l’amico, che però tenta lo aggredisce con delle forbici. Sarà l’intervento della domestica Augustina ad evitare un’altra tragedia ad Acacias.

Dopo che Felipe ha cercato di ucciderlo, Ramon capisce di non poterlo aiutare personalmente ed incarica di questo Liberto. L’uomo trova un lavoro all’Alvarez e fa in modo che il marito di Rosina lo convinca ad accettare. In seguito, Antonito ritorna a fare pressioni su Ramon, affinché gli racconti finalmente la verità sul quel tragico pomeriggio di dieci anni fa. L’uomo cerca però di evitare l’argomento ed i due finiscono per litigare.

Quando Antonito va per scusarsi col genitore, Ramon rivela al figlio una cosa che lo rende molto felice: non è stato lui ad uccidere donna Celia. Il Palacios però omette di dire il nome del vero colpevole. Ma per quale motivo? E soprattutto, perché ha deciso di non difendersi e pagare per un delitto che non aveva commesso? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.