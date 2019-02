Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: la morte di due donne sconvolgerà Acacias

Sempre più avvincenti ed appassionanti le vicende dei protagonisti della popolare soap opera spagnola “Una Vita“, in onda ormai da anni su Canale 5, che continua a registrare milioni di telespettatori sempre più coinvolti nel sequel della narrazione, le cui anticipazioni delle puntate spagnole svelano che ci saranno nuovi claromosi colpi di scena.

La dolce ex suora di Acacias 38 si dovrà confrontare con il sentimento che prova il marito Simon per Elvira, la figlia di Arturo Valverde, che sarà sempre più pronta a rinunciare all’amore ed entrare in convento. Ma come sempre la passione vince sempre su tutto, infatti Simon riuscirà a convincere Elvira a non prendere i voti e tra i due scoppierà nuovamente l’amore.

Un doppio omicidio sconvolgerà Acacias

La coppia sarà quindi costretta a lasciare il paese e a trasferirsi a Genova, per voltare pagine ed inziare un nuovo capitolo della loro vita. Nel prendere questa decisione però i due non saranno completamente sinceri con i loro familiari, infatti mentre Elvira dirà al padre di voler lasciare Acacias per prendere i voti, Simon si confiderà soltanto con Viktor e Liberto.

Le anticipazioni delle puntate spagnole di “Una Vita” svelano che Adela riuscirà a scoprire la verità ed organizzerà un agguato a Simon, chiedendo ad un sicario di ucciderlo. Tutto questo nella speranza che la perdita dell’uomo porti Elvira a prendere veramente i voti. Ma sembra che Adela si penta presto di aver rivelato ad Arturo della fuga dei due, così cerca di avvisarli.

Adela però sarà colpita da una pallottola indirzzata a Simon, morirà così tra le sue braccia ringraziandolo per avegli insegnato il significato della parola amore. L’uomo, quindi, proseguirà il suo viaggio con Elvira. Adela non sarà l’unica a morire nel corse delle prossime puntate, perché stando a quanto anticipato dalle puntate spagnole, ci sarà un altro omicidio, cioè quello di Olga.

LA ragazza, lasciata da Diego per Blanca, verrà ripudiata dalla madre e riterrà la sorella responsabile per le sue sofferenze, così la porterà nel bosco per farle del male, ma Blanca sarà salvata, mentre la Dicenta ucciderà Olga.