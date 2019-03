Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Arturo Valverde isolato dopo l’accusa di omicidio

Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5 “Una Vita” rivelano che accadranno nuovi colpi di scena che movimenteranno non poco le vicende dei protagonisi di Acacias, tra cui quella di Maria Luisa, che deciderà di andar via con il suo bel Victor, concludendo quindi la loro storia d’amore con un felice lieto fine.

Il nipote si Susana, oinvolto in un duello con il colonnello Valverde a causa di un fraintendimento, vince il confronto e chiederà quindi in sposa Maria Luisa, la cui risposta non si fa certo attendere, così la donna si getterà alle spalle una volta e per tutte il bacio del fidanzato con Elvira, la figlia del colonnello.

Arturo Valverde sempre più in difficoltà

Maria Luisa e Victor decideranno quindi di trasferirsi a Parigi, dove raggiungeranno Juliana e Leandro, dove apriranno un negozio di cioccolatini. In seguito al loro allontanamento da Acacias, i due cederanno a due new entry della soap “La Deliciosa”, Inigo e Flora, due personaggi che saranno destinati a movimentare non poco la storytelling della soap.

Le anticipazioni spagnole di “Una Vita” svelano che Maria Luisa poco prima delle nozze con Victor avrà una brutta lite con una donna, a causa di un mazzo di fiori. Nel sequel della narrazione della soap opera di Canale 5 si apprende che ad Acacias arriverà una nuova domestica. Nel frattempo Arturo Valverde sarò ritenuto responsabile della morte di Adela.

Un’accusa pesantissima che porterà progressivamente il colonnello all’isolamento, poiché perderà tutti i suoi amici, che gli volteranno le spalle. Per reagire a tutto ciò, il colonnello deciderà di buttarsi nel lavoro, partendo così spesso. Per recuperare credibilità e consenso, Valverde organizzerà una cena benefica e assumerà una nuova domestica, Agustina, per farsi aiutare nella gestione della sua residenza. Una donna umile e buona, che per i suoi modi così dolci ed aggraziati sarà subito benvoluta da tutti.