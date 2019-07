Una Vita, anticipazioni puntate dall’8 al 13 luglio: Diego scopre la verità sul figlio di Blanca?

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci la trama delle puntate in onda da lunedì 8 a sabato 13 luglio 2019. A malincuore, Silvia accetta il trasferimento a casa di Felipe e Celia. Intanto Esteban che è innamorato della Reyes, cerca di insinuare in lei dei dubbi su Arturo. Leonor riesce a trovare un acquirente per la Deliciosa, così che lei e Inigo possano partire con un bel gruzzoletto. Quado Flora lo scopre, si infuria.

Ormai soggiogata da Cristina Novoa, Blanca ammette pubblicamente le sue infedeltà con Diego e dichiara che ritornerà sulla retta via. Durante il suo discorso, Diego nota tra la gente la contadina che ha soccorso la sua amata dopo il parto. La contadina Aurelia rivela a Diego che non è stata lei a recidere il cordone ombelicale alla Dicenta mentre questa era svenuta. Il giovane inizia così a pensare che forse Blanca era nel giusto quando diceva di aver partorito un maschietto. Per sbaglio, Flora mette del topicida in una torta: il vero Inigo la mangia e inizia a stare male.

Anticipazioni Una Vita: trame puntate dall’8 al 13 luglio 2019

Diego rivela a Samuel quello che gli ha detto Aurelia. Samuel racconta tutto ad Ursula e questa per evitare che la contadina possa rivedere di nuovo Diego, la uccide senza pietà. La vista di Arturo continua a peggiorare e lui per aiutarsi nella lettura acquista una lente d’ingrandimento, pure Agustina lo scopre. Flora vuole capire se dopo avere mangiato la torta col topicida, Inigo stia per morire. Servante ha problemi di insonnia e Jacinto per aiutarlo gli dona delle erbe coltivate nel giardino di Liberto e Rosina.

Blanca comunica a Cristina Novoa la sua intenzione di chiudersi in convento per resistere alla forte attrazione che prova per Diego. Samuel e Ursula vogliono però che la giovane sia internata in una struttura psichiatrica. Aurelia non si è presenta all’incontro e Diego teme le possa essere successo qualcosa. Intanto l’Alday pensa che sia giunto il momento di dire a Blanca quanto ha scoperto, mentre Paquito teme che a Flora piaccia Pena. A causa delle erbe di Jacinto, Servante inizia a fare dei sogni molto strani.

Ursula concede alle altre residenti di Acacias il permesso di parlare con Cristina Novoa, ma in questo modo le manipola: Carmen si sente a disagio insieme a Riera, mentre Celia prende le distanze da Felipe. Arturo mette completamente nelle mani di Esteban e Silvia la gestione dell’associazione per il rimpatrio dei soldati. Intanto Agustina è sicura che il colonnello abbia problemi di vista. Cosa succederà adesso? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.