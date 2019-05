Una Vita, anticipazioni puntate dal 27 maggio al 2 giugno: la sofferenza di Arturo Valverde

Le anticipazioni delle puntate dal 27 maggio al 2 giugno della popolare soap opera spagnola Una Vita – in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14,10 su Canale 5 subito dopo Beautiful – svelano che Silvia Reyes e Zavala saranno impegnati nei preparativi delle nozze, mentre il colonnello Valverde sarà sempre più sofferente.

Nei precedenti episodi di Una Vita si è visto che Diego ha deciso di allontanarsi da Acacias, ma soprattutto dal suo grande amore, Blanca, ignara dei motivi della partenza del giovane Alday; la giovane donna sarà anche messa sotto pressione dalla madre, che vuole che Blanca ritorni con il marito, Samuel.

Il dolore di Arturo Valverde

Le anticipazioni delle puntate settimanali dal 27 maggio al 2 giugno rivelano che il generale Zavala e Silvia saranno impegnati nei preparativi del loro matrimonio, mentre per Arturo Valverde aumenterà la gelosia e la sofferenza. La crescente sintonia e vicinanza tra Inigo e Leonor porterà Flora a mettere in guardia il fratello.

I minatori del deposito decideranno di andare in città per manifestare pubblicamente e denunciare tutto il loro disagio e problemi; ad accompagnare il gruppo ci sarà anche Diego. Nel frattempo Blanca sarà molto dura con Samuel, ed è proprio a causa di questo che la donna ora teme una reazione violenta da parte del marito.

Blanca e Leonor si chiariscono riguardo alle informazioni passate a Ribau, mentre Martin chiederà a Sevando di fargli da testimone, una richiesta che sarà ben accolta dal portiere. Le cose per Arturo Valverde volgono al peggio, poiché il colonnello è sempre più preoccupato di perdere definitivamente la sua amata Silvia.

Da qui la decisione di fuggire insieme e vivere così il loro amore alla luce del sole. La donna rifiuterà di scappare con Valverde perché il suo obiettivo sarà quello di smascherare e fermare Zavala. Gli operai arrivano in città, tra i primi a negoziare con loro ci sarà Inigo, che compra l’immunità della pasticceria La Deliciosa.

Ursula Dicenta fingerà di avvicinarsi alla figlia Blanca rassicurandola sul fatto che Samuel si allontanerà da lei, ma le cose non saranno proprio così. La perfida moglie del gioielliere avrà in serbo una brutta sorpresa per Blanca, che litigherà nuovamente con Leonor.