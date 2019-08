Una Vita, anticipazioni puntate dal 12 al 17 agosto: Silvia rapita, Samuel arrestato, Ursula fugge con Moises

Per la gioia dei fan di “Una Vita“, la soap opera spagnola non farà una pausa estiva durante la settimana di Ferragosto, ma proseguirà con la normale programmazione; le trame della seconda settimana di agosto rivelano che nuovi inaspettati colpi di scena accadranno tra gli abitanti di calle Acacias.

Diego farà infatti un importante ritrovamento, cioè quello del corpo esanime dell’amato padre Jaime, che pensava si trovasse in Svizzera per delle cure. Attraverso alcuni inequivocabili indizi, il padre di Moises capisce che dietro a tutto questo c’è ancora una volta il fratello Samuel, che viene quindi arrestato durante un pranzo a casa di Ursula.

Silvia Reyes rapita da Blasco

La vita di Valverde sta riprendendo serenamente da quando Marquez lo ha tranquillizzato circa le sue intenzioni nei riguardi di Silvia. Ma presto la rinnovata serenità sarà messa a dura prova dal rapimento della donna. Nel frattempo la moglie di Felipe convince la cugina a far rientro a Salamanca per risolvere i suoi problemi familiari.

Tra Leonor e Inigo le cose non sembrano andare per il meglio, infatti l’uomo, nonostante abbia spiegato alla sua amata che dietro all’arrivo di Eva e il piccolo Nacho ad Acacias c’è in realtà Pena, riceve un due di picche. Qualcosa di inaspettato accadrà nel ricco palazzo residenziale, poiché Ursula, inaspettatamente, decide di andare via.

Nella puntata di martedì 13 agosto i telespetttori assisteranno alla preoccupazione di Valverde per Silvia, che sembra essere scomparsa nel nulla senza lasciare tracce. Nel frattempo Diego accuserà la perfida Dicenta di aver indotto Samuel ad uccidere don Jaime. Nell’appuntamento del 14 agosto 2019, Acacias festeggia l’arrivo di una new entry, Cesareo.

Pena corrompe Eva

I domestici organizzano una festa di benvenuto per il nuovo sorvegliante, che però non viene ben accetta dal diretto interessato. Intanto le preoccupazioni si Arturo per Silvia aumentano di giorno in giorno, così chiede a Liberto di sapere se Marquez sa qualcosa al riguardo. Lucia farà ritorno a casa, mentre Blanca racconterà a Leonor di quanto successo a Jaime e dell’arresto di Samuel.

Le trame della puntata di giovedì 15 agosto 2019 mentre Ramon rimpiange di aver accettato di essere il padrino alla festa patronale di Cabrahigo, Leonor assiste ad una scena inaspettata, cioè quella in cui Pena dà del denaro a Eva, confermando così i sospetti di Inigo. Nel frattempo il colennello e Esteban si mettono alla ricerca dell’ex spia.

Durante l’appuntamento di venerdì 16 agosto, i telespettatori assisteranno al grido di innocenza che professa Samuel, e ripensando alle accuse e agli indizi trovati, ricorda che il fermacarte considerato arma del delitto, era ancora nella sua abitazione durante il soggiorno di Cristina Novoa, quindi in un tempo successivo alla morte del padre.

Se Samuel non ha ucciso il padre, chi ha ucciso Jaime? Per testimoniare le sue parole, Samuel dice a Liberto di introdursi a casa di Ursula e cercare una foto con la religiosa, dove si vede il fermacarte. Nel frattempo il colonnello Valverde scopre che la sua amata Silvia non ha lascito Acacias volontariamente, ma è stata rapita.

Flora accusata di omicidio

Le cose si mettono molto male per Pena, che è stato scoperto dall’Indiano; quest’ultimo entrerà alla Deliciosa con l’intenzione di ucciderlo, ma Flora lo colpirà alla testa, neutralizzandolo. L’uomo però morirà successivamente in ospedale a causa delle ferite riportate. Adesso a rischiare la galera è la giovane pasticcera.

Liberto riesce a far scarcerare Samuel, mentre Eva racconta tutta la verità alla Hildago. Nel doppio appuntamento serale di sabato 17 agosto 2019, la domestica di casa Dicenta tenterà di ostacolare Ursula, che vuole fuggire; la Dark Lady quindi pugnalerà Carmen al ventre, che viene aiutata da Samuel, che a sua volta incassa la richiesta di perdono del fratello Diego.

Il rapitore di Silvia, Blasco, svela alla donna le sue intenzioni, cioè quelle di vendicarsi di essere stato sedotto, abbandonato, denunciato per i suoi affari sporchi. Felipe difendera Flora, accusata dell’omicidio dell’indiano. Nel frattempo Ursula ha lasciato la sua casa e ha portato con sé il piccolo Moises.