Una Vita, anticipazioni puntata venerdì 5 luglio: le Signore del quartiere saranno plagiate da Cristina Novoa

Nella puntata inedita, di Una Vita, che andrà in onda venerdì 5 luglio, alle 14:10, accadranno molte cose nel quartiere di Calle Acacias. Innanzitutto, il rapporto tra Diego e Blanca subirà un brusco arresto, visto che la donna dopo aver perso sua figlia, deciderà di chiudersi in convento, mentre El Peña tornerà nel quartiere e rivelerà a Fabiana di provare un sentimento per una ragazza del posto. Cristina Novoa, la nuova arrivata nel quartiere, invece, continuerà a plagiare tutte le donne con le sue parole, perfino Carmen penserà di allontanarsi da Reira.

Iniziamo, con Diego che farà ritorno nel quartiere, dopo aver scoperto qualcosa riguardo a suo figlio, parlando con Aurelia, che nel frattempo sembra essere scomparsa nel nulla. L’uomo, allora, deciderà di voler parlare con Blanca, al più presto, ma la donna, all’inizio si dimostrerà molto riluttante nel volerlo incontrare. Alla fine, però, accetterà di incontrare Diego, il quale le rivelerà che aveva ragione, che non ha dato alla luce una bambina, ma bensì un maschietto che non è morto, ma che le stato sottratto subito dopo la sua nascita. Le parole di Diego, però, non avranno l’effetto sperato, dato che Blanca gli rivelerà che ha deciso di chiudersi in convento per espirare tutte le sue colpe. Diego, allora, si renderà conto che la sua amata è completamente cambiata.

Intanto, El Peña farà ritorno nel quartiere, dopo essere scomparso nel nulla, causando l’angoscia di Flora, che pensava di averlo avvelenato con il veleno per topi, che innavertitamente aveva utilizzato nell’impasto della torta. Il ragazzo, poi, confesserà a Fabiana di essersi innamorato di una ragazza del luogo: sarà proprio Flora la fortunata?

La nuova arrivata nel quartiere, Cristina Novoa, donna molto credente che ha visto la Madonna, inizierà ad esercitare le sue arti subdole su alcune Signore del quartiere, oltre che su Blanca. Donna Susana avrà un incontro con la donna e le racconterà del suo passato, ovvero, diaver avuto un figlio fuori dal matrimonio, che per una donna come lei timorata di Dio, questa è una cosa gravissima. La sarta si sentirà in colpa per questo e deciderà di voler espiare i suoi peccati.

La stessa cosa che sta succedendo a Donna Susana, succederà anche a Donna Celia, che sempre a causa di Cristina Novoa, inizierà ad avere un comportamento molto strano nei confronti di Don Felipe, suo marito. Ma le donne plagiate dalla Novoa, non finisco qui, perchè anche Carmen inizierà ad avere un comportamento freddo nei confronti di Reira, il quale, però, cercherà un modo per non perdere la donna e le rivelerà il passato terribile di Donna Ursula in Russia.